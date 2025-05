Turnstile enciende la chispa con “Seein’ Stars”y “Birds”: un vibrante doble adelanto de “Never Enough”

La banda de hardcore melódico Turnstile ha irrumpido con fuerza al estrenar dos nuevos sencillos, Seein’ Stars y Birds, como parte de su próximo álbum Never Enough, que llegará el 6 de junio de 2025 a través de Roadrunner Records. Ambos temas vienen acompañados de un vídeo doble dirigido por el vocalista Brendan Yates y el guitarrista Pat McCrory, mostrando la dualidad sonora que define a la banda. Estas canciones, décima y undécima en el tracklist del álbum, han generado entusiasmo por su contraste entre suavidad pop y energía cruda.

Seein’ Stars sorprende con un giro hacia el pop sofisticado de los 80, con riffs de guitarra que evocan Let’s Dance de David Bowie y percusión estilo conga. La pista cuenta con colaboraciones vocales de Hayley Williams (Paramore) y Devonté Hynes (Blood Orange), quienes añaden coros etéreos que complementan la voz de Yates. Las letras, como “You left me folded in the dark / And now I’m seein’ stars again”, exploran la desorientación y el anhelo. Por su parte, Birds es un sprint hardcore de dos minutos, con riffs potentes y una intensidad que recuerda el núcleo punk de Turnstile, ideal para desatar el caos en directo.

El vídeo, disponible en YouTube, conecta ambos temas con una narrativa visual. Seein’ Stars muestra parejas bailando bajo una bola de discoteca y escenas familiares, mientras Birds captura a la banda durante una actuación en un escenario al aire libre. Grabado entre Los Ángeles y Baltimore, Never Enough es producido por Yates con Will Yip como coproductor. La banda, formada por Yates, Franz Lyons (bajo), Pat McCrory y Meg Mills (guitarras), y Daniel Fang (batería), celebrará el lanzamiento con un concierto en Brooklyn el 5 de junio, con invitados como Teezo Touchdown y Boy Harsher.

Los fans en redes sociales han elogiado la versatilidad de Turnstile, destacando cómo Seein’ Stars y Birds funcionan como un contraste perfecto, desde el funk ochentero hasta el hardcore puro. Este doble sencillo consolida la evolución de Turnstile como una fuerza innovadora.

Turnstile: redefiniendo el hardcore con audacia

Turnstile, formada en 2010 en Baltimore, Maryland, ha revolucionado el hardcore con su mezcla de punk, funk, pop y texturas experimentales. Su debut, Nonstop Feeling (2015), presentó un sonido melódico que evolucionó en Time & Space (2018), nominado al Grammy por su fusión de grooves infecciosos y energía cruda. El álbum Glow On (2021), con sencillos como Holiday y Blackout, marcó su ascenso global, ganando elogios por su innovación y colaboraciones con Devonté Hynes. Este disco, también nominado al Grammy, consolidó su capacidad para trascender géneros.

Con cuatro álbumes de estudio, dos EPs y múltiples sencillos, Turnstile —Brendan Yates (voz), Franz Lyons (bajo), Pat McCrory y Meg Mills (guitarras), y Daniel Fang (batería)— ha salido de gira con bandas como Paramore y tocado en festivales como Coachella. Su próximo álbum, Never Enough (2025), promete continuar esta evolución, con sencillos como Seein’ Stars y Birds mostrando su rango dinámico. Yates ha descrito el hardcore como un espacio de expresión libre, reflejado en su enfoque sin restricciones.