Twenty One Pilots inician una nueva saga con «The Contract», el primer sencillo de Breach

Twenty One Pilots, el dúo de Ohio formado por Tyler Joseph y Josh Dun, ha desatado la emoción de sus fans con The Contract, el sencillo principal de su octavo álbum de estudio, Breach, programado para su lanzamiento el 5 de septiembre de 2025 a través de Fueled By Ramen. Estrenado el 12 de junio de 2025, este tema retoma la narrativa conceptual iniciada con Blurryface (2015), sumergiendo a los oyentes en un torbellino de pop, rap, emo y ritmos intensos. Acompañado de un videoclip y una gira por estadios en Norteamérica, The Contract marca el comienzo del capítulo final de una historia de una década.

The Contract: Un torbellino narrativo y sonoro

The Contract es un tema dinámico que, en palabras de Tyler Joseph, desafía las convenciones melódicas del dúo: “Quise repensar qué es una buena melodía. En lugar de seguir lo que me salía natural, subí más alto, más rápido, y luego bajé”. La canción mezcla nu-metal, autotune, rap y sintetizadores dramáticos, creando un “asalto sensorial total” que evoca a los Linkin Park de la época de Meteora, según Rolling Stone. Su letra, con líneas como “I check the doors, check the windows and pull the blinds / I have a feeling that necromancer’s outside”, refleja paranoia y lucha interna, conectando con el universo narrativo de Clancy (2024). El videoclip, dirigido por Frédéric De Pontcharra, es una secuela directa de Paladin Strait y muestra a Clancy (interpretado por Joseph) hipnotizado por Nico, mientras el Torchbearer (Dun) le entrega una chaqueta, simbolizando mantener promesas bajo presión. La banda generó expectación con teasers en redes sociales desde el 3 de junio, incluyendo fragmentos líricos y referencias al décimo aniversario de Blurryface. The Contract es el primer sencillo de Breach, sin otros adelantos confirmados hasta la fecha.

Breach: El cierre de una narrativa épica

Breach, el octavo álbum de Twenty One Pilots, promete ser el clímax de una saga conceptual que comenzó con Blurryface (2015) y continuó en Trench (2018), Scaled and Icy (2021) y Clancy (2024). Anunciado el 21 de mayo de 2025, el álbum explora temas de ansiedad, resistencia y narrativa transmedia, con una portada que muestra al dúo en atuendos oscuros similares a Clancy, reforzando la continuidad temática. Grabado con un enfoque experimental, Joseph explicó que buscó “romper con lo que consideraba una buena melodía” para crear algo fresco. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el proceso de grabación, el álbum ha sido descrito como un esfuerzo ambicioso para cerrar una historia de una década. Disponible para reserva en vinilo, CD y cassette, Breach incluye The Contract como tema de apertura, y los fans esperan que mantenga la mezcla de géneros que define al dúo, desde hip-hop alternativo hasta pop-rock y electropop.

The Clancy Tour: Breach 2025: Estadios y espectáculo

Twenty One Pilots apoyará Breach con The Clancy Tour: Breach 2025, una gira por estadios y anfiteatros en Norteamérica que comienza el 18 de septiembre de 2025 en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, y concluye el 25 de octubre en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Con fechas en ciudades como Toronto, Milwaukee, Chicago y Boston, la gira promete espectáculos cargados de pirotecnia, desapariciones escénicas y exploraciones teatrales de la narrativa de la banda, siguiendo el éxito de The Clancy World Tour, que atrajo a más de 1.1 millones de fans. Las entradas salieron a la venta el 20 de junio, con preventa para fans desde el 17 de junio. Lamentablemente, no hay fechas confirmadas en España para 2025, ni en salas ni en festivales, aunque su reciente gira europea, con paradas en Londres y Manchester, sugiere que podrían anunciar presentaciones futuras. Los fans españoles esperan ansiosos tras el impacto de The Contract.

La trayectoria de Twenty One Pilots: Innovadores del rock alternativo

Twenty One Pilots, formado en 2009 en Columbus, Ohio, por Tyler Joseph, Nick Thomas y Chris Salih, evolucionó al dúo actual con Josh Dun tras la salida de Thomas y Salih en 2011. Sus primeros álbumes independientes, Twenty One Pilots (2009) y Regional at Best (2011), sentaron las bases para su debut con Fueled By Ramen, Vessel (2013), que alcanzó el número 21 en el Billboard 200. El éxito masivo llegó con Blurryface (2015), que incluyó los éxitos Stressed Out y Ride, logrando que cada pista fuera certificada oro o platino por la RIAA, un hito histórico. Le siguieron Trench (2018), Scaled and Icy (2021) y Clancy (2024), con sencillos como Heathens y The Craving. Ganadores de un Grammy en 2017 por Stressed Out, su estilo mezcla hip-hop, pop-rock, electropop y reggae, definido por narrativas conceptuales y actuaciones teatrales.

Con The Contract y Breach, Twenty One Pilots consolida su lugar como pioneros del rock alternativo, fusionando géneros y narrativas complejas que resuenan con millones de fans. Su habilidad para crear experiencias inmersivas, tanto en disco como en vivo, los distingue en un panorama musical dominado por el streaming. A pesar de las críticas mixtas, su compromiso con la autenticidad y la conexión con su audiencia asegura que Breach será un hito en su carrera. Mientras los fans esperan el álbum y la gira, The Contract es una prueba de que Tyler Joseph y Josh Dun siguen desafiando expectativas y redefiniendo el género.

