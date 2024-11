Twenty One Pilots lanza «The Line»: Un viaje musical inspirado en Arcane

Twenty One Pilots ha compartido su nueva canción The Line como parte de la banda sonora de Arcane: League Of Legends Season Two. Este tema es el primer material nuevo de la banda desde el lanzamiento de su séptimo álbum Clancy a principios de este año.

Inspirado en la primera temporada de Arcane, el vocalista Tyler Joseph expresó su fascinación por cómo la idea de la familia y quién puede formar parte de ella se entrelaza con la música en la serie.

El video oficial de The Line se lanzará el lunes 25 de noviembre, mientras que la banda sonora completa de la segunda temporada de Arcane estará disponible mañana, 23 de noviembre, coincidiendo con el estreno del tercer y último acto de la temporada en Netflix. Además de Twenty One Pilots, la banda sonora incluye música de artistas como Ashnikko, d4vd, Stray Kids, Fever 333 y Freya Ridings.

Maria Egan, directora global de música en Riot Games, destacó la diversidad de artistas que han contribuido a esta banda sonora, reflejando el alcance global de League Of Legends. Cada canción es una colaboración única entre los artistas, los showrunners y los compositores de Riot, creando una conexión profunda con las poderosas historias de Arcane.

La fascinante carrera y discografía de Twenty One Pilots

Twenty One Pilots es una banda estadounidense formada en 2009 por Tyler Joseph y Josh Dun. Conocidos por su estilo musical ecléctico que mezcla pop, rock, hip-hop y música electrónica, han lanzado siete álbumes de estudio hasta la fecha. Su álbum debut Twenty One Pilots (2009) fue seguido por Regional at Best (2011), pero fue con Vessel (2013) que alcanzaron el éxito comercial.

El cuarto álbum, Blurryface (2015), los catapultó a la fama internacional con éxitos como Stressed Out y Ride. Trench (2018) y Scaled and Icy (2021) continuaron su éxito, consolidando su reputación como una de las bandas más innovadoras de la última década. Su último álbum, Clancy (2024), ha sido bien recibido por la crítica y los fans, destacando su capacidad para evolucionar y experimentar con nuevos sonidos.

