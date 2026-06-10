Ty Segall no es de los que descansan, pero esta vez ha hecho algo que llevaba un disco entero sin hacer: rodearse. El californiano anuncia Chrome, su decimoctavo álbum de estudio, que sale el 28 de agosto vía Drag City y llega presentado por el single “Black Paint”. Después de grabar Possession (2025) tocándolo, grabándolo y mezclándolo todo él solo, ha vuelto a llamar a su banda de directo para registrarlo en vivo. El resultado se presenta como su trabajo más duro en más de una década.

Por qué «Chrome«‘« es el Ty Segall más ruidoso desde 2012

La jugada tiene gracia. En Possession, Segall se encerró a hacerlo todo en soledad, en una de sus piezas más narrativas y orquestales. Para Chrome hizo justo lo contrario: reunió a Mikal Cronin (bajo), Emmett Kelly (guitarra), Ben Boye (teclados) y Evan Burrows (batería), la formación con la que lleva años girando, y estuvieron tocando los temas durante un mes antes de grabarlos en directo en apenas seis días. El productor Cooper Crain (Bitchin’ Bajas, Stereolab) capturó las sesiones en el estudio Sonic Ranch de Texas.

El sonido apunta hacia atrás sin disimulo. Drag City sitúa Chrome en la misma vena monstruosa de Slaughterhouse y Twins, los dos discos de 2012 donde Segall fue más duro. “Black Paint” lo confirma: guitarras graves y sucias, una pared de distorsión y un eco de Black Sabbath bajo una voz más limpia de lo que el ruido haría esperar. El videoclip, dirigido por Alex Bulli con imágenes de sus conciertos recientes, retrata exactamente eso, a los cinco en plena descarga.

«Love Fuzzz», el EP gemelo que nos devuelve a 2012

Por si un disco fuera poco, el mismo 28 de agosto aparece Love Fuzzz, un EP de edición limitada surgido de esas mismas sesiones. Lo abre “Love Fuzzz”, una relectura lenta y pantanosa (entre el sludge y el stoner) del tema “Love Fuzz” que ya estaba en Twins, ahora con una zeta de más. En la otra cara, “My Pet Guru” reformula otro corte de aquella época en clave de psicodelia krautrock. El gesto cierra el círculo: el disco que mira a 2012 llega con un EP que literalmente reescribe 2012.

Todas las canciones de «Chrome«

Hospital Running to Nowhere Black Paint Glass Play Cowboys Everything You’ve Been Let Go Separation Chrome

Segall traerá «Chrome» a Barcelona y Madrid en septiembre

Antes incluso de que salga el disco, Segall ya tiene marcada su vuelta a España. El tramo europeo de la gira, anunciado en marzo, hace dos paradas en el país: el 21 de septiembre en Barcelona (Sala Paral·lel 62) y el 22 de septiembre en Madrid (Sala BUT). Las entradas están a la venta. Son los dos únicos conciertos españoles de un recorrido que pasa también por Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal y Grecia.

El garage que nunca descansa

Segall lleva desde 2008, cuando publicó su debut homónimo, soltando discos a un ritmo que avergonzaría a casi cualquiera. En 2012 firmó Slaughterhouse y Twins, su pico de garage salvaje; en 2014, Manipulator lo acercó a un pop-rock más ambicioso y le ganó una audiencia mayor. Desde entonces ha pasado por el folk acústico, la psicodelia de estudio y, en 2025, el relato casi cinematográfico de Possession.

Esa inquietud es su marca: rara vez repite fórmula dos veces seguidas. Por eso Chrome sorprende menos por existir que por hacia dónde mira. Volver al ruido de 2012 con la banda al completo, después de un disco que grabó en soledad, no es nostalgia perezosa sino una decisión sobre cómo quiere sonar ahora. El 28 de agosto se sabrá si el reencuentro estaba a la altura del estruendo que promete.

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