Ty Segall dedica su último single a sus perros Fanny y Herman

El prolífico músico estadounidense Ty Segall ha lanzado el último adelanto de su próximo álbum, Three Bells, que saldrá a la venta el 26 de enero a través de Drag City. Se trata de una canción titulada My Best Friend, en la que Segall expresa su amor por sus dos perros, Fanny y Herman, de raza Dachshund.

El videoclip que acompaña al tema muestra el punto de vista de uno de los canes, con una cámara sujeta a su espalda, mientras disfruta de un día de aventuras junto a su dueño. My Best Friend se suma a los anteriores singles de Three Bells, Void, Eggman y My Room. El álbum, compuesto por 15 canciones, se presenta como un “viaje al centro del yo”, según un comunicado de prensa.

Segall realizará una gira por Norteamérica y Europa para promocionar su nuevo trabajo, que incluirá paradas en España, en el Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz y en el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú.