Tyler, The Creator desata su paranoia en el nuevo video de «NOID»

Tyler, The Creator ha lanzado un frenético video para su nuevo sencillo NOID. En el video, dirigido por él mismo, se le ve cada vez más paranoico, atravesando multitudes y espiando a través de cortinas. La canción, que samplea Nizaka Panga Ngozi de la banda Ngozi Family, aborda temas de invasión de privacidad y miedo constante. La estrella de The Bear, Ayo Edebiri, también aparece en el video, actuando como una fan desquiciada.

Este es el segundo sencillo de su próximo álbum CHROMAKOPIA, que se lanzará el 28 de octubre a través de Columbia. Este álbum es el primero desde su LP de 2021 Call Me If You Get Lost y séptimo en total tras Goblin (2011), Wolf (2013), Cherry Bomb (2015), Flower Boy (2017) y Igor (2019).

La semana pasada, Tyler, The Creator lanzó un video titulado St. Chroma, un adelanto del proyecto CHROMAKOPIA, con Daniel Caesar en los coros, al que ahora dan continuidad con este NOID.

Además de todas estas novedades, el próximo mes el festival de música de Tyler, Camp Flog Gnaw, celebrará su décimo aniversario con cabezas de cartel como Playboi Carti, Erykah Badu, André 3000 y el propio Tyler. Se vienen grandes momentos para los fans del polifacético artista.