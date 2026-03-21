U.S. Girls presentan “You’ve Got Everything – But A Smile”, una joya creada a partir de fragmentos olvidados para la banda sonora de «Dead Lover»

U.S. Girls, el proyecto creativo de Meg Remy, vuelve a demostrar su capacidad para reinventarse con “You’ve Got Everything – But A Smile”, un tema que forma parte de su primera incursión en el mundo de las bandas sonoras. La canción, un vals sintético y somnoliento coescrito junto a Jack Lawrence, acompaña la película Dead Lover, la nueva comedia de terror surrealista dirigida por Grace Glowicki, centrada en “una sepulturera solitaria que llega a extremos morbosos para reanimar a su amante muerto mediante experimentos científicos disparatados” .

Remy ha explicado que la creación de la banda sonora fue un proceso casi arqueológico, basado en rescatar materiales antiguos y darles nueva vida. “Trabajamos en gran parte con música que ya existía… grabaciones de dominio público, fragmentos de mis viejos discos caseros y composiciones de mis primeros álbumes lo‑fi”, detalla. La artista y Glowicki reunieron estos sonidos en montones que llamaban “scraps”, y a partir de ahí fueron construyendo el universo sonoro de la película mediante un collage constante. Incluso el tema principal nació así: “Era una canción incompleta que Jack Lawrence tenía en su ordenador; la desenterramos, la pulimos y la pusimos en uso” .

El videoclip sigue la misma lógica creativa. En lugar de un tráiler convencional, Remy revisó todo el metraje rodado y montó un mosaico de escenas descartadas, uniendo fragmentos para crear nuevas conexiones. Ella misma lo resume citando a Kurt Schwitters: “Cuando todo se ha roto, pueden hacerse cosas nuevas con los fragmentos para crear vínculos entre todo en este mundo. El collage nunca falla” .

“You’ve Got Everything – But A Smile” llega apenas un año después de Scratch It, su último álbum, y confirma que Remy sigue expandiendo su lenguaje artístico hacia territorios inesperados. Su aproximación al collage sonoro encaja de forma natural con el tono extraño, romántico y macabro de Dead Lover, y abre una nueva vía creativa para una artista que nunca ha dejado de moverse.

U.S. Girls, una trayectoria marcada por la experimentación, el collage y la reinvención constante

Desde sus primeros trabajos lo‑fi hasta producciones más ambiciosas como Half Free, In A Poem Unlimited o Heavy Light, U.S. Girls se ha consolidado como una de las voces más singulares del pop experimental contemporáneo. El proyecto liderado por Meg Remy ha explorado el soul, el disco, el art‑pop y la electrónica desde una perspectiva siempre política, feminista y profundamente emocional. Su capacidad para combinar narrativa, performance y producción arriesgada la ha convertido en una figura clave del underground norteamericano. Con Scratch It y ahora con su salto al cine a través de Dead Lover, Remy continúa ampliando su universo creativo, demostrando que su obra es un organismo vivo en constante mutación.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.