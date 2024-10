U2 desentierra joyas perdidas como «Happiness» en «How To Re-Assemble An Atomic Bomb»

U2 ha lanzado una nueva canción llamada Happiness, grabada originalmente en 2004 durante las sesiones de su álbum How To Dismantle An Atomic Bomb. Esta joya perdida formará parte del álbum sombra How To Re-Assemble An Atomic Bomb, que incluirá canciones inéditas como Country Mile y Picture Of You (X + W). El nuevo disco estará disponible el 22 de noviembre junto con una versión remasterizada de How To Dismantle An Atomic Bomb.

El guitarrista The Edge comentó que las sesiones de grabación fueron un periodo de gran creatividad para la banda, explorando nuevas ideas y revisitando influencias musicales tempranas. Este álbum sombra captura la energía cruda y el impacto visceral de la música de U2 en ese momento.

Además del estreno de Happiness, U2 ha anunciado una nueva película de concierto titulada V-U2, filmada durante su residencia en el Sphere Las Vegas. Con estas emocionantes novedades, los fans pueden esperar más sorpresas y música inédita de la legendaria banda irlandesa.

