U2 y Martin Garrix han estrenado oficialmente “Fireflies”, su nueva colaboración conjunta, disponible desde este 24 de julio de 2026 en todas las plataformas digitales a través de STMPD RCRDS, el sello del propio Garrix, en asociación con Darkroom Records.

La canción llevaba semanas cociéndose a fuego lento. El pasado 17 de julio, durante su set de cabecera en la primera jornada del primer fin de semana de Tomorrowland 2026 en Boom (Bélgica), Garrix sorprendió al público con un adelanto en directo del tema, acompañado sobre el escenario por The Edge, que desplegó su característico sonido de guitarra sobre la voz pregrabada de Bono. El momento, compartido de inmediato en redes sociales, disparó la expectación por una canción que Garrix aseguró que llegaría «pronto».

Una semana después, “Fireflies” ya suena en Spotify y el resto de plataformas. Se trata de un corte pop-rock que combina la producción melódica característica del productor holandés con el sonido de guitarra reconocible de U2, sobre un estribillo que repite “you and I are fireflies” mientras Bono despliega su habitual tono al cantar.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., juntos por primera vez con Garrix

Lo verdaderamente inédito de “Fireflies” es que marca la primera vez que los cuatro miembros de U2 (Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.) trabajan de forma conjunta y directa con Martin Garrix en una misma grabación. Hasta ahora, sus cruces habían sido parciales: en 2019, Bono y The Edge se unieron a Garrix para “We Are the People”, el himno oficial de la Eurocopa 2020, publicado finalmente en mayo de 2021. Meses después, en noviembre de 2021, Garrix coprodujo, mezcló y masterizó “Your Song Saved My Life”, el sencillo de U2 incluido en la banda sonora de Sing 2. Más recientemente, el propio Garrix produjo “Scars”, uno de los cortes de la EP de U2 Easter Lily, publicada en abril de este año.

Bono, por su parte, ha figurado también como compositor en varios sencillos de Garrix, entre ellos “Angels for Each Other” y “Weightless”, ambos junto al cantante indio Arijit Singh.

Sobre la génesis de “Fireflies”, Garrix ha explicado en un comunicado que empezó a trabajar en la canción «hace seis veranos» y que le resultó «electrizante y muy surrealista» estrenarla finalmente en Tomorrowland junto a The Edge. «He trabajado antes con Bono y Edge, pero trabajar con toda la banda me ha dado una idea de su química y de por qué U2 son quienes son», ha señalado el productor. «Son unos amigos y colaboradores increíbles, y ha sido un auténtico honor volver a trabajar con ellos». The Edge, por su parte, ha destacado la complicidad de siempre con Garrix y la energía especial de tocar la canción por primera vez ante el público de Tomorrowland.

De Dublín a Ibiza: dos trayectorias que llevaban años cruzándose

U2 llevan desde 1976 siendo una de las bandas más determinantes del rock, cuando Larry Mullen Jr. colgó una nota en el tablón de su instituto en Dublín buscando músicos para formar una banda; de ahí nacieron Bono, The Edge y Adam Clayton, y con el tiempo, el grupo que redefinió el rock de estadios con álbumes como The Joshua Tree o Achtung Baby. Su última obra de estudio con material completamente nuevo fue Songs of Experience (2017), ya que Songs of Surrender (2023) consistió en versiones reimaginadas de canciones antiguas. Martin Garrix, por su lado, se convirtió en una de las figuras más precoces de la escena EDM mundial tras el éxito global de “Animals” en 2013, cuando apenas tenía diecisiete años, y desde entonces ha construido una carrera como productor y DJ de referencia en los grandes festivales electrónicos, con su propio sello, STMPD RCRDS, como plataforma de lanzamiento tanto para su música como para la de otros artistas.

Esa trayectoria paralela conecta directamente con el momento que atraviesan ambos en este 2026. U2 acaban de romper nueve años de silencio discográfico con “Street of Dreams”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, aún sin título ni fecha de lanzamiento confirmada, que llegará coincidiendo con el cincuenta aniversario de la banda, el próximo 25 de septiembre. Antes de ese single, el grupo ya había publicado en 2026 dos EPs conceptuales, Days of Ash (en febrero, coincidiendo con el Miércoles de Ceniza) y Easter Lily (en abril, coincidiendo con Viernes Santo). Garrix, mientras tanto, según ha trascendido, también tiene previsto publicar álbum propio este mismo año, y ha encadenado colaboraciones de perfil muy alto en los últimos meses, incluyendo su participación en “Bizarre”, uno de los cortes de Confessions II, el reciente álbum de Madonna.

¿Hacia dónde apunta ahora U2 con Garrix de por medio?

Por el momento, no hay confirmación oficial de que “Fireflies” vaya a formar parte del nuevo álbum de U2 ni de un futuro trabajo de Garrix; todo apunta, según las fuentes consultadas, a un lanzamiento independiente a través del sello del productor holandés. Tampoco hay fecha anunciada de una posible interpretación conjunta más allá de Tomorrowland, aunque la implicación de los cuatro miembros de la banda por primera vez en una colaboración con Garrix alimenta la curiosidad sobre si “Fireflies” será un capítulo aislado o el primero de una colaboración más amplia entre ambos artistas.

Lo que sí queda claro es que, casi cincuenta años después de aquella nota en el tablón de Mount Temple Comprehensive, U2 siguen encontrando la forma de reinventar su sonido sin perder su identidad, esta vez de la mano de una de las figuras más influyentes de la electrónica actual.

▶ “Fireflies” — U2 & Martin Garrix | 24 de julio de 2026 | STMPD RCRDS / Darkroom Records

¿Qué os parece este cruce entre U2 y Martin Garrix? ¿Creéis que “Fireflies” anticipa algo del sonido del nuevo álbum de la banda o se queda en una colaboración puntual? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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