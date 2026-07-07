U2 han vuelto. Tras nueve años sin publicar un álbum de estudio completo, la banda irlandesa ha compartido este 7 de julio de 2026 «Street of Dreams», el primer adelanto de su próximo trabajo, todavía sin título ni fecha oficial de lanzamiento, aunque se espera para finales de este mismo año. El single llega editado por Island Records y acompañado de un videoclip que ya puede verse en todas las plataformas.

Producida por Jacknife Lee (colaborador habitual de la banda desde «How to Dismantle an Atomic Bomb»), «Street of Dreams» recupera el sonido más reconocible de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.: guitarras luminosas, una base rítmica sólida y un mensaje de esperanza que atraviesa toda la canción. El tema incluye además varios versos cantados en español («La calle, calle de los sueños»), un guiño directo al lugar donde nació el videoclip.

Un rodaje interrumpido por una tormenta en Ciudad de México

El videoclip, dirigido por Cliqua, se rodó el pasado mes de mayo en Ciudad de México, coincidiendo con la presencia de la banda en la final de la Street Child World Cup 2026, celebrada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Las escenas principales muestran a los cuatro músicos tocando encima de un autobús escolar grafiteado por el artista mexicano Chavis Mármol, que pintó sobre la carrocería el título en español de la canción, «La Calle de los Sueños».

El rodaje, realizado en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, reunió a cientos de seguidores a pesar del mal tiempo. Una tormenta con lluvia y truenos acabó averiando uno de los generadores del equipo, y una familia de la zona abrió las puertas de su casa a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para que pudieran continuar filmando desde el balcón de su propio apartamento.

El regreso de Larry Mullen Jr.

El rodaje de «Street of Dreams» supuso además una de las primeras apariciones importantes de Larry Mullen Jr. tras superar una operación de cuello y espalda que le obligó a ausentarse de la residencia de la banda en la Sphere de Las Vegas, «U2:UV Achtung Baby Live at Sphere», entre 2023 y 2024, y en la que fue sustituido temporalmente por Bram van den Berg. El batería reflexionaba recientemente sobre ese parón: «No fue fácil perderme la residencia por la lesión, pero seguí adelante ignorando los síntomas durante años, y al final entendí que no soy invencible».

El camino hasta el nuevo álbum

«Street of Dreams» no llega de la nada. En lo que va de 2026, U2 ya habían publicado dos EPs conceptuales muy distintos entre sí: «Days of Ash», un adelanto combativo y de tono político estrenado por sorpresa el Miércoles de Ceniza (18 de febrero), y «Easter Lily», una colección mucho más íntima y reflexiva sobre la amistad, la pérdida y la esperanza, publicada el Viernes Santo. Ambos trabajos, según ha explicado la banda, quedaban fuera del álbum que ahora empieza a asomar con este primer single.

El nuevo disco será, además, un lanzamiento cargado de simbolismo: en septiembre de este año, U2 celebrarán el 50.º aniversario de su formación en Dublín, nacida cuando Larry Mullen colgó en el tablón de anuncios del colegio Mount Temple Comprehensive una nota escrita a mano que decía: «Batería busca músicos para formar una banda».

U2, cincuenta años después de aquel anuncio en Mount Temple

Formados en Dublín en 1976 bajo el nombre Feedback, U2 están compuestos desde su origen por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería), la misma formación con la que este 2026 celebran su 50.º aniversario. Su despegue internacional llegó con «War» (1983) y, sobre todo, con «The Joshua Tree» (1987), el álbum que los consagró como una de las bandas más importantes del rock mundial y que más tarde celebrarían con una gira conmemorativa propia.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, U2 han publicado 15 álbumes de estudio, entre los que destacan «Achtung Baby» (1991), su reinvención sonora de los 90, y «How to Dismantle an Atomic Bomb» (2004), ganador de ocho premios Grammy. La banda ha vendido más de 175 millones de discos, ha recibido 22 premios Grammy y ha sido nominada en dos ocasiones al Oscar a la Mejor Canción Original: en 2003 por «The Hands That Built America» y en 2014 por «Ordinary Love». En 2005 ingresaron en el Rock and Roll Hall of Fame.

En diciembre de 2017 publicaron «Songs of Experience», continuación de «Songs of Innocence» (2014), que debutó directamente en el número 1 del Billboard 200 y convirtió a U2 en la única banda de la historia en alcanzar el primer puesto de esa lista en cuatro décadas consecutivas. Un año después regresaron a la carretera con la eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour. En 2023 llegó «Songs of Surrender», una colección de 40 canciones esenciales de su repertorio regrabadas y reinterpretadas, que alcanzó el número 1 en varios países, entre ellos Reino Unido e Irlanda.

Considerados desde hace décadas una de las mejores bandas de directo del mundo, U2 protagonizaron entre 2023 y 2024 la residencia «U2:UV Achtung Baby Live at Sphere», con 40 conciertos en Las Vegas que inauguraron la Sphere, el recinto de entretenimiento más avanzado tecnológicamente del mundo. Ya en 2026, la banda ha mantenido un ritmo de publicación inusualmente activo con dos EPs independientes: «Days of Ash», publicado por sorpresa en Miércoles de Ceniza, y «Easter Lily», editado el Viernes Santo, ambos concebidos como piezas independientes del álbum que ahora empieza a tomar forma. Puedes consultar toda su biografía, discografía completa y próximos conciertos en su ficha de artista en CrazyMinds.

▶ «Street of Dreams» — U2 | 7 de julio de 2026 | Island Records

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