Ultraligera firma la balada del año con “Cuando todo vaya mal”, un viaje emocional entre trenes, ventiscas y pérdidas

Ultraligera vuelve a demostrar que pocas bandas jóvenes manejan la épica emocional con tanta naturalidad. Su nuevo single, “Cuando todo vaya mal”, es el segundo adelanto de su próximo álbum Lapsus y confirma que el grupo madrileño ha encontrado un lenguaje propio para hablar de la pérdida, la memoria y esa forma tan humana de seguir pensando en quien ya no está. La canción se mueve en ese territorio donde la banda baja el tempo sin perder intensidad, construyendo una balada que respira como un relato y golpea como un himno.

El tema arranca en un tren, un escenario gris y urbano que parece sacado de una película en blanco y negro. Desde ahí, la letra avanza entre imágenes vívidas que funcionan como fogonazos de un recuerdo que se resiste a desaparecer: “La imagino en las escaleras, de la estación central, las gotas echan carreras por el cristal… Y recuerdo sus palabras”. Ese tono íntimo desemboca en un estribillo que estalla con un vitalismo inesperado, casi como un abrazo lanzado desde la distancia. La banda lo explicaba recientemente en redes: “La pérdida nos hace fuertes. Más allá de las creencias personales, cuando pierdes a alguien, a veces sientes que te acompaña y que te cuida”.

En lo musical, “Cuando todo vaya mal” mezcla guitarras acústicas y eléctricas, un ritmo que avanza como ese tren que nunca se detiene y un estallido final que recuerda a las grandes baladas rock de los 90. El videoclip, grabado en el estudio, muestra a la banda en plena sesión, sin artificios, reforzando esa sensación de honestidad que atraviesa toda la canción.

El lanzamiento llega apenas un mes después de “Lapsus”, primer adelanto del disco homónimo que ya está arrasando en escuchas. Con Gisme (voz), Coque (guitarra), Santas (bajo) y Martín (batería), Ultraligera afronta ahora una gira de festivales con más de 30 fechas confirmadas, impulsados por su reciente premio a Artista Revelación Rock en los Premios Odeón. Todo apunta a que este verano será decisivo para una banda que no deja de crecer.

Ultraligera, una trayectoria que convierte la emoción generacional en rock de estadio

Desde su irrupción con su primer disco, Ultraligera se ha consolidado como una de las bandas más prometedoras del rock español. Su mezcla de sensibilidad pop, guitarras expansivas y letras que capturan emociones universales les ha permitido conectar con un público cada vez más amplio. Canciones como “Europa” o “Nunca nadie” ya mostraban su habilidad para construir baladas que funcionan tanto en la intimidad como en grandes recintos. Con Lapsus, su segundo LP, la banda parece decidida a dar un salto definitivo, ampliando su sonido sin perder la honestidad que los caracteriza. Su directo, cada vez más sólido, y su capacidad para convertir experiencias personales en himnos colectivos los sitúan como uno de los nombres clave de la nueva escena rock nacional.

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