Un baile brillante para un regreso esperado: Dry Cleaning estrenan «Cruise Ship Designer»

La banda londinense Dry Cleaning vuelve a escena con un nuevo single que confirma su capacidad para transformar lo cotidiano en arte. Cruise Ship Designer es el segundo adelanto de su próximo álbum Secret Love, que verá la luz el 9 de enero de 2026 bajo el sello 4AD. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Cuán Roche, donde el bajista Lewis Maynard roba el protagonismo con una coreografía diseñada por Bullyache: leggings brillantes, un telón oscuro y un baile que mezcla humor y extrañeza, muy en la línea estética del grupo.

La vocalista Florence Shaw explicó que la canción se inspira en la figura de un diseñador de cruceros y hoteles, alguien con talento y buena remuneración, pero que duda del valor real de su trabajo. Esa tensión entre lo útil y lo absurdo, entre lo serio y lo banal, es un terreno que Dry Cleaning han explorado desde sus inicios. Y es que el grupo sigue perfeccionando un estilo que combina guitarras post-punk con letras habladas que parecen fragmentos de conversaciones o pensamientos dispersos.

El álbum Secret Love se grabó en varios lugares: el Loft de Jeff Tweedy en Chicago, Sonic Studios en Dublín junto a miembros de Gilla Band, y finalmente en Black Box, Francia, bajo la producción de Cate Le Bon. Este tercer trabajo llega tras Stumpwork (2023), consolidando una trayectoria que los ha convertido en una de las propuestas más singulares de la escena británica actual. La banda ya tiene confirmada una gira para 2026 que comenzará en el Rockaway Beach Festival en Inglaterra y recorrerá Estados Unidos, Canadá y Europa.

De lo cotidiano a lo surrealista: la carrera de Dry Cleaning

Dry Cleaning se formaron en Londres en 2017 y rápidamente llamaron la atención por su peculiar manera de abordar el post-punk. Mientras muchas bandas del género recurren a la intensidad vocal o a la rabia política, ellos apostaron por la voz hablada de Florence Shaw, que recita textos como si fueran notas mentales o fragmentos de conversaciones escuchadas al azar. Esa mezcla de narración desapasionada y guitarras tensas les dio un sello único. Su debut largo, New Long Leg (2021), fue recibido con entusiasmo por la crítica y llegó al puesto número 4 en las listas británicas, un logro notable para una banda independiente. El disco fue destacado por diversos medios como uno de los más originales del año, gracias a canciones como Scratchcard Lanyard y Strong Feelings, que mostraban su capacidad para convertir frases aparentemente banales en poesía urbana.

Tras ese éxito, Dry Cleaning publicaron Stumpwork en 2023, un álbum más expansivo y experimental que incluyó temas como Gary Ashby y Hot Penny Dayy en el que exploraban nuevas texturas sonoras, con bajos más profundos y guitarras más atmosféricas. En paralelo, lanzaron el EP Swampy con material adicional de las sesiones de Stumpwork. Ahora, con Secret Love en camino, producido por Cate Le Bon, la banda se enfrenta a la prueba de consolidar su lugar en la escena internacional. Su discografía, aunque breve, ya muestra una evolución clara: de la crudeza inicial a un sonido más sofisticado, sin perder el humor y la ironía que los caracteriza.