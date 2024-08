Un dúo inesperado: Lady Gaga y Bruno Mars presentan Die With A Smile

Lady Gaga y Bruno Mars han lanzado el video musical de su nueva colaboración Die With A Smile. El video, inspirado en las actuaciones de música country de los años 70, muestra a Mars tocando la guitarra y a Gaga en el piano. Aunque el video tiene una estética country, la canción es una balada soul con un coro potente y crescendos emocionantes, similar al proyecto paralelo de Mars con Anderson .Paak, Silk Sonic.

Esta colaboración es la primera canción de Gaga desde su participación en Sweet Sounds Of Heaven de The Rolling Stones el año pasado, y el primer lanzamiento de Mars desde el álbum debut de Silk Sonic, An Evening With Silk Sonic, en 2021. Gaga explicó que la colaboración surgió espontáneamente mientras trabajaba en su propio álbum en Malibu, y que la química creativa con Mars fue inmediata.

El lanzamiento de Die With A Smile sigue a la actuación de Gaga en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, donde interpretó Mon Truc en Plumes de Zizi Jeanmaire. Aunque la actuación fue pregrabada debido a las condiciones climáticas, Gaga se quedó en el lugar para ver la transmisión y expresó su deseo de celebrar el arte y la música francesa.