Un “sueño febril” hecho música: Perfume Genius lanza «No Front Teeth» junto a Aldous Harding

Perfume Genius ha lanzado su nuevo single No Front Teeth en colaboración con Aldous Harding, sirviendo como el segundo adelanto de su séptimo álbum Glory, que se estrenará el 28 de marzo a través de Matador. El tema comienza con una suave guitarra acústica y se convierte en una pieza intensa con la colaboración vocal etérea de Harding. La canción viene acompañada de un videoclip surrealista, dirigido por Cody Critcheloe, quien describe estos visuales como un “sueño febril”.

El nuevo single sigue al primer adelanto It’s A Mirror, mostrando la evolución musical de Perfume Genius, también conocido como Mike Hadreas. La canción ofrece una mezcla de melodías desgarradoras y letras introspectivas, abordando temáticas de vulnerabilidad y resiliencia. Según Hadreas, No Front Teeth es un tema que “oscila entre lo interno y lo externo”, una exploración de la dualidad emocional.

El videoclip ha llamado la atención por su estética visual única, representando un “sueño febril” que lleva al espectador a cuestionar la realidad. Hadreas y Harding aparecen en el clip, junto con el miembro de la banda y coautor Alan Wyffels. Este lanzamiento genera expectativa sobre lo que deparará el resto del álbum Glory.

Además, Perfume Genius tiene previsto actuar en el BBC Radio 6 Music Festival en Manchester el próximo mes y realizará una gira por Norteamérica, incluyendo apariciones en festivales como Just Like Heaven y Kilby Block Party.

Perfume Genius: La evolución sonora de un artista singular

Perfume Genius, el alter ego de Mike Hadreas, emergió en la escena musical en 2010 con su debut Learning, un álbum introspectivo y desgarrador que capturó la atención de la crítica. Con su voz emotiva y letras confesionales, Perfume Genius rápidamente se distinguió como un talento único en el ámbito indie.

En 2012, lanzó Put Your Back N 2 It, ampliando su paleta sonora con arreglos más ricos y producciones más pulidas, mientras seguía explorando temas de amor, pérdida y redención. El tercer álbum, Too Bright (2014), marcó un punto de inflexión en su carrera. Con una mayor confianza en su sonido, Hadreas incorporó elementos electrónicos y una teatralidad audaz, destacando temas como Queen, un himno desafiante y empoderador.

No Shape (2017) y Set My Heart on Fire Immediately (2020) consolidaron su reputación como un innovador musical, experimentando con una amplia gama de estilos y géneros, desde el pop barroco hasta el art rock. Estos trabajos reflejan una evolución constante, abordando la complejidad de la identidad y la vulnerabilidad humana.

Con el lanzamiento del single No Front Teeth junto a Aldous Harding, como adelanto de su séptimo álbum Glory, Perfume Genius sigue demostrando su capacidad para reinventarse y sorprender.

