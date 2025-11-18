Un «T-shirt» con mensaje: David Byrne y Brian Eno vuelven a brillar con electropop político

David Byrne ha vuelto a sorprender con un nuevo single, T-shirt, compuesto junto a su inseparable colaborador Brian Eno. La canción, que ya había aparecido en directo durante su gira norteamericana Who Is The Sky?, se presenta ahora en plataformas digitales como un himno electropop luminoso que mezcla ironía, compromiso social y baile. Byrne la estrenó en Pittsburgh el pasado 16 de septiembre y desde entonces se ha convertido en favorita de sus seguidores, acompañada en los conciertos por camisetas con lemas como Make America Gay Again o No Kings.

El tema, con versos que reivindican la solidaridad y la acción política (“I believe in helping others / I will sing my freedom song”), se enmarca en un contexto en el que Byrne ha intensificado su discurso social. La portada del single muestra una camiseta con la célebre frase de la historiadora Laurel Thatcher Ulrich: “Well-behaved women seldom make history”. El videoclip refuerza esa idea con una sucesión de camisetas con mensajes de protesta y humor.

La gira Who Is The Sky?, que arrancó en septiembre, ha tenido momentos memorables: Byrne tocó Psycho Killer por primera vez en 19 años y compartió escenario con Hayley Williams en Nueva York para interpretar Hard Times de Paramore y su colaboración What Is The Reason For It?. El álbum homónimo, grabado con la Ghost Train Orchestra, incluye colaboraciones de St. Vincent y Tom Skinner de The Smile, confirmando la capacidad de Byrne para rodearse de voces frescas y relevantes.

La gira concluirá en Miami el 6 de diciembre antes de viajar a Australia, Nueva Zelanda y Europa, donde Byrne encabezará festivales como Latitude, Open’er y, en nuestro país, Mad Cool y Cruïlla. Mientras tanto, Brian Eno continúa con su activismo cultural, organizando el concierto Together For Palestine en Wembley con artistas como Damon Albarn y Paul Weller. La dupla Byrne-Eno, que comenzó en 1978 con More Songs About Buildings and Food, demuestra que sigue vigente y con energía creativa para conectar música y política en pleno 2025.

De Talking Heads al presente: la trayectoria de David Byrne

La carrera de David Byrne es una de las más singulares y versátiles de la música contemporánea. Nacido en Escocia y criado en Estados Unidos, Byrne fundó en 1975 Talking Heads junto a Chris Frantz, Tina Weymouth y Jerry Harrison. La banda se convirtió rápidamente en referente de la new wave gracias a discos como Talking Heads: 77 (1977), que incluía el clásico Psycho Killer, y Remain in Light (1980), producido por Brian Eno y considerado una obra maestra por su fusión de funk, polirritmos africanos y experimentación sonora. Tras la disolución del grupo en 1991, Byrne inició una carrera solista marcada por la diversidad estilística: desde el pop experimental de Uh-Oh (1992) hasta el folk latino de Rei Momo (1989), pasando por proyectos multimedia y colaboraciones con artistas visuales.

En paralelo, Byrne ha trabajado como productor, escritor y artista visual, siempre explorando nuevas formas de expresión. Su álbum American Utopia (2018) fue un éxito de crítica y derivó en un espectáculo teatral dirigido por Spike Lee, que llevó su música a Broadway y HBO. Con Who Is The Sky? (2025), Byrne reafirma su interés por la colaboración y la experimentación, sumando voces como St. Vincent y Hayley Williams. Su discografía solista incluye más de una decena de álbumes, entre ellos Grown Backwards (2004) y Everything That Happens Will Happen Today (2008), este último junto a Eno. Byrne ha demostrado que su legado no se limita a Talking Heads: su capacidad para reinventarse y dialogar con la política, la cultura y la tecnología lo mantienen como figura imprescindible en la música global.

Brian Eno: arquitecto del sonido y aliado eterno

La figura de Brian Eno merece un capítulo aparte. Considerado el padre de la música ambient, Eno comenzó su carrera como miembro de Roxy Music en los años setenta antes de dedicarse a la producción y la experimentación sonora. Su colaboración con Byrne en My Life in the Bush of Ghosts (1981) fue pionera en el uso de samples y grabaciones de voces no musicales, anticipando técnicas que hoy son habituales en la electrónica. Además de su trabajo con Byrne, Eno ha producido discos fundamentales para U2 (The Joshua Tree, Achtung Baby) y Coldplay, y ha desarrollado una prolífica carrera solista con álbumes como Ambient 1: Music for Airports (1978).

En los últimos años, Eno ha combinado su faceta musical con el activismo político y medioambiental. Su visión de la música como herramienta de transformación social se refleja en proyectos como el concierto Together For Palestine y en su constante apoyo a movimientos climáticos. La alianza con Byrne, que se extiende por más de cuatro décadas, sigue siendo un ejemplo de cómo dos artistas con inquietudes distintas pueden converger en un lenguaje común. Con T-shirt, ambos demuestran que la música puede ser al mismo tiempo un espacio de celebración y un vehículo de conciencia política, manteniendo viva una colaboración que ha marcado la historia del pop y la experimentación sonora.

