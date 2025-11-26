Un viaje sombrío desde Cork: Cardinals presentan «Barbed Wire» y anuncian gira por Reino Unido e Irlanda en 2026

La banda irlandesa Cardinals sigue consolidando su lugar en la escena indie europea con el lanzamiento de su nuevo single Barbed Wire, un tema cargado de atmósfera oscura y referencias históricas a su ciudad natal, Cork. La canción formará parte de su esperado debut Masquerade, que verá la luz el próximo 13 de febrero de 2026 bajo el sello So Young. Según explicó el vocalista Euan Manning, la inspiración proviene de la antigua prisión situada en el South Gate Bridge y de la novela City Of Bohane de Kevin Barry, que les ayudó a construir una relectura gótica de Cork.

El videoclip oficial, dirigido por Xander Lewis, refuerza esa estética sombría con imágenes en blanco y negro de textura granulada, acompañando versos que evocan tanto la crudeza de la ciudad como la intensidad de la experiencia juvenil: “South Gate with the barbed wire fences / And I can hardly breathe / Alcohol and ecstasy”. Este lanzamiento se suma a los anteriores adelantos del álbum: Masquerade, Big Empty Heart y The Burning Of Cork, confirmando la versatilidad del grupo al moverse entre el folk confesional y el dramatismo del goth-rock.

La gira de presentación de Masquerade recorrerá Reino Unido e Irlanda en marzo de 2026, con paradas en Belfast, Cork, Dublín, Bristol, Londres, Manchester, Newcastle y Glasgow. El quinteto ya ha demostrado su capacidad para conquistar escenarios de mayor envergadura tras abrir para Fontaines D.C. en Finsbury Park y acompañar a NewDad en su reciente tour. Además, su inclusión en la lista NME 100 de 2025 los posicionó como una de las bandas emergentes con más proyección, comparándolos con el ascenso meteórico de Fontaines D.C. unos años atrás.

Cardinals: una carrera breve pero intensa en busca de un sonido clásico

Desde su formación en Cork, Cardinals han trabajado con la ambición de crear lo que ellos mismos llaman “un clásico álbum de Cork”. Su propuesta combina la energía del indie rock con matices de shoegaze y new wave, sin perder la raíz folk que marcó sus primeras composiciones. El grupo comenzó a llamar la atención con singles como Big Empty Heart y The Burning Of Cork, que mostraban tanto su capacidad melódica como su interés por narrar historias ligadas a su entorno urbano. La crítica los ha descrito como herederos de la tradición irlandesa de bandas con fuerte identidad local, pero con un enfoque contemporáneo que los acerca a referentes internacionales.

El debut Masquerade representa el punto de inflexión de su carrera: un trabajo que, según Manning, busca desvelar las máscaras y enfrentarse al cinismo moderno con honestidad y teatralidad. La banda ha sabido aprovechar el respaldo de medios como NME, que los incluyó en su radar de artistas esenciales para 2025, y de plataformas como The Line of Best Fit, que destacó su capacidad para fusionar melodías accesibles con un trasfondo literario y cultural. Su participación en festivales y su próxima aparición en el Kilby Block Party 2026 en Utah confirman que su alcance ya trasciende las fronteras irlandesas. Con apenas unos años de trayectoria, Cardinals han logrado perfilarse como una de las propuestas más prometedoras de la nueva ola indie europea, capaces de transformar la herencia de Cork en un sonido con aspiraciones globales.

La discografía de Cardinals: del folk confesional al goth-rock

Aunque su catálogo aún es breve, Cardinals han sabido construir una narrativa coherente. Sus primeros lanzamientos, como Big Empty Heart, mostraban un enfoque más íntimo y cercano al folk, mientras que The Burning Of Cork introdujo un tono más épico y dramático. El single Masquerade anticipó la dirección conceptual del álbum homónimo, explorando la idea de las máscaras sociales y la tensión entre esperanza y cinismo. Finalmente, Barbed Wire confirma su inclinación hacia un sonido más oscuro y gótico, con referencias literarias y urbanas que enriquecen su propuesta.

La evolución de su discografía refleja un tránsito consciente hacia un estilo más ambicioso, en el que la teatralidad del goth-rock se combina con la frescura del indie y la melancolía del shoegaze. Con Masquerade, Cardinals no solo presentan su primer álbum, sino que consolidan una identidad artística que busca trascender modas y situarse en la tradición de discos que definen una ciudad y una generación. Si su trayectoria inicial sirve de indicador, el quinteto de Cork está preparado para convertirse en uno de los nombres clave del indie europeo en los próximos años.

