Un villancico maldito para empezar diciembre: The Coral sorprenden con «She Died On Christmas Day»

La llegada de diciembre siempre trae consigo un aluvión de canciones navideñas, pero pocas tan inquietantes como la nueva propuesta de The Coral. La banda de Merseyside ha publicado su primer tema navideño, She Died On Christmas Day, descrito como un “cursed carol” que mezcla la atmósfera festiva con un halo oscuro y casi espectral. El single, editado en vinilo de 7” por Run On Records, se acompaña de Christmas On Coral Island, una pieza hablada que incluye la voz del abuelo del vocalista James Skelly, acreditado como The Great Muriarty.

El tema se construye sobre órganos fantasmales y guitarras densas que evocan tanto el espíritu de Halloween como el de la Navidad, un contraste que refuerza la identidad de la banda, siempre dispuesta a explorar territorios poco convencionales. El teclista Nick Power explicó que su inspiración proviene del rock and roll británico de los años cincuenta y sesenta, un sonido que conecta directamente con sus raíces en New Brighton y con la nostalgia de los viejos muelles y ferias.

Este lanzamiento marca el regreso de The Coral tras su último álbum, Sea Of Mirrors (2023), donde colaboraron figuras como Cillian Murphy, John Simm y su excompañero Bill Ryder-Jones. En los últimos meses, la banda también ha sorprendido con proyectos paralelos: un videojuego retro de 8 bits titulado The Coral Caves Of Illusion – Debut Album Celebration y el documental Dreaming Of You, estrenado en el Sheffield Doc Fest. Además, ya tienen confirmada su participación en el gran concierto de Courteeners en Wythenshawe Park en agosto de 2026, junto a The Vaccines, Getdown Services y Girl In The Year Above.

Con este villancico maldito, The Coral demuestran que siguen siendo una de las bandas británicas más imprevisibles y creativas, capaces de transformar la tradición navideña en un relato oscuro y fascinante.

De debut prometedor a referentes del indie británico: la trayectoria de The Coral

La historia de The Coral comienza en 1996 en Hoylake, Merseyside, cuando un grupo de adolescentes liderados por James Skelly decidió formar una banda que pronto se convertiría en una de las propuestas más singulares del indie británico. Su debut homónimo, The Coral (2002), fue recibido con entusiasmo por la crítica y el público, gracias a su mezcla de psicodelia sesentera, folk y garage rock. Canciones como Dreaming Of You se convirtieron en himnos de la época y consolidaron a la banda como una de las revelaciones del nuevo milenio.

A lo largo de su carrera, han publicado once discos de estudio, entre ellos Magic and Medicine (2003), que alcanzó el número uno en las listas británicas, y The Invisible Invasion (2005), producido por Geoff Barrow y Adrian Utley de Portishead, que reforzó su reputación como exploradores de sonidos oscuros y atmosféricos. En 2007 lanzaron Roots & Echoes, con el exitoso sencillo Jacqueline, y en 2010 sorprendieron con Butterfly House, un álbum más melódico y maduro. Tras la salida de Bill Ryder-Jones, la banda continuó reinventándose con trabajos como Distance Inbetween (2016) y Coral Island (2021), este último un ambicioso doble álbum conceptual que recibió elogios de los medios especializados por su narrativa cinematográfica y su capacidad para evocar paisajes sonoros cargados de nostalgia.

Su más reciente obra, Sea Of Mirrors (2023), reafirmó su estatus como una banda capaz de evolucionar sin perder su esencia, con colaboraciones inesperadas y un sonido que combina psicodelia, folk y rock clásico. Con más de dos décadas de trayectoria, The Coral han demostrado que su música no se limita a un estilo concreto, sino que es un viaje constante por la memoria cultural británica, siempre con un pie en la tradición y otro en la experimentación.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.