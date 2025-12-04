Un vuelo inesperado: Scott Weiland regresa con una canción inédita diez años después de su muerte

Diez años después de la desaparición de Scott Weiland, la voz icónica de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, su legado vuelve a sonar con fuerza gracias al lanzamiento de If I Could Fly, un tema inédito compuesto en el año 2000 tras el nacimiento de su hijo Noah. La canción, que permaneció guardada en los archivos del artista durante un cuarto de siglo, se estrenó en vinilo durante el Black Friday Record Store Day 2025 y ahora está disponible en plataformas digitales, convirtiéndose en un homenaje directo a su memoria.

El tema refleja la esencia melódica y emocional que caracterizó a Weiland, con guitarras acústicas y un estribillo cargado de intensidad. Según la publicación oficial en sus redes, se trata de “un regalo para los verdaderos fans”, un recordatorio de la sensibilidad y el corazón que atravesaban toda su obra. La coincidencia con el décimo aniversario de su fallecimiento le otorga un peso simbólico: un puente entre generaciones que siguen conectadas con su música.

La celebración no se quedó en el lanzamiento discográfico. Noah Weiland rindió tributo a su padre en el Garden Amp de Orange County, acompañado por Jakob Nowell, hijo del desaparecido Bradley Nowell de Sublime. Juntos interpretaron clásicos de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, reforzando la idea de que el legado de los noventa sigue vivo en las nuevas generaciones. Además, se recordó que Noah ya había trabajado con material inédito de su padre en Time Will Tell, un proyecto que surgió tras recuperar un demo inconcluso.

El lanzamiento de If I Could Fly no solo rescata la voz de Weiland, sino que también reabre el debate sobre su figura: un artista brillante y complejo, cuya carrera estuvo marcada por éxitos masivos, premios y también por luchas personales. Como señaló NME, su historia es la de un “genio del rock and roll con luces y sombras”, capaz de vender más de 50 millones de discos y dejar huella en dos de las bandas más influyentes de su tiempo.

Scott Weiland: un genio del rock alternativo entre luces y sombras

La carrera de Scott Weiland es inseparable de la historia del rock alternativo de los noventa. Como vocalista de Stone Temple Pilots, debutó con Core en 1992, un álbum que se convirtió en uno de los pilares del grunge junto a trabajos de Pearl Jam y Soundgarden. Canciones como Plush y Creep definieron el sonido de una generación y llevaron al grupo a vender millones de copias. Su segundo disco, Purple (1994), consolidó el éxito con himnos como Interstate Love Song, mientras que Tiny Music… Songs from the Vatican Gift Shop (1996) mostró una faceta más experimental. A pesar de las tensiones internas y los problemas personales de Weiland, la banda mantuvo su relevancia con trabajos como No. 4 (1999) y Shangri-La Dee Da (2001).

En paralelo, Weiland se convirtió en pieza clave de Velvet Revolver, el supergrupo formado junto a exmiembros de Guns N’ Roses. Su debut, Contraband (2004), fue un éxito inmediato, con el single Slither ganando un Grammy y demostrando que su voz seguía siendo una fuerza arrolladora. El segundo álbum, Libertad (2007), aunque menos celebrado, reafirmó la capacidad de Weiland para reinventarse en nuevos contextos. Además de sus proyectos colectivos, lanzó discos en solitario como 12 Bar Blues (1998), Happy in Galoshes (2008) y Blaster (2015), donde exploró sonidos más personales y arriesgados.

La trayectoria de Weiland estuvo marcada por contrastes: el reconocimiento crítico y comercial frente a sus batallas con la adicción y la inestabilidad. Sin embargo, su legado musical es indiscutible. Con más de 50 millones de discos vendidos y una voz que oscilaba entre lo vulnerable y lo explosivo, dejó una huella imborrable en la historia del rock. Su muerte en 2015, a los 48 años, fue un golpe para la comunidad musical, pero lanzamientos como If I Could Fly demuestran que su arte sigue vivo y capaz de emocionar a nuevas audiencias.

