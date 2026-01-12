Una superalianza punk levanta la voz con «We Are LA!» para apoyar a los músicos afectados por los incendios

La comunidad musical de Los Ángeles vuelve a demostrar que, cuando la ciudad sufre, sus artistas responden unidos. Miembros de Foo Fighters, The Linda Lindas, Minutemen, The Go-Go’s, Social Distortion, Pennywise, TSOL, Alkaline Trio, The Adolescents, The Bangles, Tex and The Horseheads, The Pony Tales y The Screamers se han juntado para grabar We Are LA!, un single benéfico destinado a recaudar fondos para el Sweet Relief Musicians Fund, organización que está apoyando a músicos y profesionales del sector afectados por los devastadores incendios que arrasaron la ciudad a comienzos del año pasado.

La iniciativa reúne a figuras tan reconocibles como Rami Jaffee (Foo Fighters), Mike Watt (Minutemen), Eloise Wong (The Linda Lindas), Jane Wiedlin (The Go-Go’s) o Jonny Two Bags (Social Distortion), todos ellos presentes tanto en la grabación como en el videoclip oficial del tema. Además, se ha puesto en marcha una subasta con una guitarra y una camiseta firmadas por la mayoría de los participantes, cuyos beneficios también se destinarán al fondo de ayuda.

El proyecto llega en un momento en el que la escena angelina todavía intenta recomponerse. Los incendios dejaron más de 30 fallecidos y destruyeron más de 16.000 estructuras, afectando directamente a una comunidad cultural que forma parte esencial del tejido creativo de la ciudad. Durante el último año, Los Ángeles ha celebrado conciertos benéficos de gran escala —como los dos FireAid en el Intuit Dome y el Kia Forum— con actuaciones de artistas como Billie Eilish, Lady Gaga, Rod Stewart, Katy Perry, Joni Mitchell, Red Hot Chili Peppers, Sting, Stevie Nicks, Green Day, No Doubt, Olivia Rodrigo, Stevie Wonder o Alanis Morissette, logrando recaudar más de 100 millones de dólares según la organización oficial.

La publicación de We Are LA! se suma a otras iniciativas recientes como el álbum benéfico Los Angeles Rising, con aportaciones de Nick Cave, PJ Harvey o Devo, y el concierto A Concert For Altadena, celebrado hace apenas unos días para conmemorar el primer aniversario de la tragedia. En un momento en el que la industria musical lucha por recuperarse, este nuevo single funciona como un recordatorio de la fuerza colectiva de una escena que nunca ha dejado de reinventarse.

Una escena que nunca se rinde: historia y legado de los protagonistas de We Are LA!

La constelación de artistas implicados en We Are LA! representa varias generaciones de la música alternativa estadounidense, especialmente del punk y sus múltiples ramificaciones. Minutemen, con Mike Watt al frente del bajo, fueron una de las bandas más influyentes del punk de los 80, conocidos por su espíritu DIY y su mezcla de hardcore, funk y spoken word en discos como Double Nickels on the Dime, considerado por diversos medios como uno de los álbumes esenciales del género. Su legado ha marcado a innumerables bandas posteriores, y Watt se ha convertido en una figura de referencia, colaborando con artistas de distintas escenas y manteniendo una actividad incesante.

Por su parte, Foo Fighters, donde milita Rami Jaffee como teclista, han sido uno de los pilares del rock alternativo desde los 90, con una discografía que incluye trabajos icónicos como The Colour and the Shape, There Is Nothing Left to Lose o Wasting Light. Su capacidad para llenar estadios y mantenerse relevantes durante tres décadas los ha convertido en una de las bandas más estables y queridas del panorama internacional. En el extremo más joven de esta alianza encontramos a The Linda Lindas, cuyo despegue viral con Racist, Sexist Boy las llevó a firmar con Epitaph y publicar Growing Up, un debut celebrado por medios como NME y The Line of Best Fit por su frescura y energía generacional.

A esta mezcla intergeneracional se suman nombres históricos como The Go-Go’s, pioneras del pop-rock femenino en los 80; Social Distortion, referentes del punk rock californiano desde hace más de cuatro décadas; Pennywise, una de las bandas clave del punk melódico; o TSOL, fundamentales en la evolución del hardcore angelino. La presencia de artistas de grupos tan diversos demuestra hasta qué punto la escena de Los Ángeles funciona como una red interconectada, donde las colaboraciones y los apoyos mutuos son parte esencial de su ADN. We Are LA! no solo es un single benéfico: es un retrato vivo de una comunidad que, pese a las adversidades, sigue defendiendo su identidad cultural con una fuerza que trasciende generaciones.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.