Vetusta Morla han roto su silencio. “Si vuelves” ya está disponible en todas las plataformas: es la primera canción de su nuevo proyecto discográfico, más de dos años después de que el grupo se impusiera un parón creativo tras la gira de Figurantes.

Volver solo cuando se es dueño del propio futuro

El título y el espíritu de la canción parten de una idea muy concreta: no volver a toda costa, sino cuando hay algo real que aportar. La banda ha recuperado para ello una frase del político y ensayista Fernando de los Ríos: «volveremos cuando seamos los propietarios de nuestro mañana», que resume bien el porqué de estos dos años de silencio. Es una filosofía que encaja con una banda que, casi veinte años después de sacudir el panorama español con su debut, ha elegido reaparecer, según sus propias palabras, más orgánica, más próxima y con los bolsillos cargados de canciones nuevas, en lugar de precipitar un regreso sin nada que decir. No es la primera vez que Vetusta Morla se toman su tiempo entre discos, pero sí es la pausa más larga de toda su trayectoria, lo que da una idea de hasta qué punto se han tomado en serio esa idea de no volver antes de estar listos.

Grabada en directo para no perder la espontaneidad

“Si vuelves” es una producción de Héctor Reo y Vetusta Morla para Pequeño Salto Mortal, mezclada y masterizada por Óscar Clavel, y se grabó en directo en los 5020 Studios de Madrid, con los seis integrantes tocando juntos en la misma sala. La decisión no es casual: buscaban conservar la sinergia, la espontaneidad y la vibración real de la banda como conjunto, en lugar de construir la canción capa a capa en el estudio, un método que se aleja de la producción más pulida y orquestal de algunos de sus discos más recientes. El origen de este nuevo ciclo se remonta a principios de año, cuando el grupo empezó a citarse en su local de ensayo para tocar y componer juntos, un proceso que se prolongó más de siete meses y que ha terminado impulsando también la gira con la que presentarán buena parte de este repertorio inédito. Ese regreso al local de ensayo, el mismo tipo de espacio donde todo empezó hace casi treinta años, parece ser la clave que explica tanto el sonido de la canción como la filosofía detrás de todo el proyecto.

El vídeo: cicatrices que construyen, no que señalan

El single llega acompañado de un videoclip rodado en celuloide, en formato de 16 milímetros, dirigido por Iván Blanco. La pieza reconstruye, a través de una elipsis, la historia de dos amigas unidas por unas cicatrices que, lejos de definirlas o señalarlas, forman parte de lo que las ha construido. Sobre el planteamiento visual, Blanco ha explicado que quería hablar del cuerpo como «una superficie donde se inscribe lo psicológico y lo social», una idea que conecta directamente con el propio concepto de la canción: el cuerpo, la memoria y el tiempo compartido como los verdaderos materiales de este regreso. Es una decisión coherente con el resto del lanzamiento: todo en “Si vuelves”, de la grabación en vivo al celuloide, parece pensado para despojar la vuelta de la banda de cualquier artificio innecesario.

De vuelta a los escenarios

Todo este proceso desemboca en la Gira de Vuelta – Canciones de Ida, que arranca el 2 de octubre y en la que Vetusta Morla estrenarán buena parte de su nuevo repertorio en directo por primera vez. Solo siete ciudades acogerán estos conciertos, concebidos como la puesta en escena de esta nueva etapa más que como una gira de repaso al catálogo. Ya recogimos en su momento todas las fechas, ciudades y el estado de las entradas, así que aquí solo hace falta un recordatorio: la banda vuelve a los escenarios con canciones que, hasta ahora, nadie ha escuchado en directo, lo que convierte cada una de esas siete citas en una oportunidad única para escuchar primicias que probablemente no volverán a sonar igual una vez publicado el disco completo.

Sobre lo que significa este regreso, el propio grupo lo ha resumido así: «Las canciones solo nacen de verdad cuando las personas se encuentran. Al final, terminan siendo memoria compartida». Y añaden, a modo de declaración de intenciones para esta nueva etapa: reactivar ese mecanismo único donde la música ocurre entre personas es, para Vetusta Morla, una de las formas más reales que existen de imaginar que las cosas pueden ir bien.

¿Qué esperas de esta nueva etapa de Vetusta Morla: que mantenga la energía más orgánica de “Si vuelves”, o que el disco termine explorando otros registros?

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