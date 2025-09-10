Villanelle se presentan con «Hinge» y una gira que promete ruido y actitud

La banda británica Villanelle, liderada por Gene Gallagher, ha dado el primer golpe sobre la mesa con el lanzamiento de su sencillo debut Hinge, una descarga de grunge abrasivo que no escatima en distorsión ni intensidad. El tema, descrito por Gallagher como “una patada directa” y “una canción agresiva con letras ansiosas”, marca el inicio oficial de una propuesta que busca revivir el espíritu más crudo del rock alternativo. Inspirado por el sonido de Black Sabbath, Nirvana y Deftones, Hinge fue también la primera canción que compusieron como grupo, según el bajista Jack Schiavo, quien la define como “una bofetada en la cara, pero en el mejor sentido”.

El guitarrista Ben Taylor añade que se trata de un tema “simple y enérgico”, fácil de tocar pero difícil de replicar con la misma actitud. La banda celebrará el lanzamiento con un concierto sold out en Londres el 11 de septiembre, y ha anunciado una gira por el Reino Unido en diciembre de 2025, con paradas en Glasgow, Manchester, Oxford, Londres y más ciudades.

A pesar de no haber publicado música previamente, Villanelle cerró 2024 con una gira completamente vendida y acompañó a Liam Gallagher —padre de Gene— en su tour conmemorativo del 30 aniversario de Definitely Maybe. Lejos de esconderse tras el apellido, Gene Gallagher ha dejado claro que su motivación nace de la pasión por el rock, y ya ha adelantado que el EP debut de la banda llegará en 2026. Mientras tanto, prometen seguir “escupiendo canciones” con la misma energía que los ha puesto en el radar.

Villanelle: distorsión, actitud y un apellido que no pesa

Villanelle es una banda británica formada por Gene Gallagher, Ben Taylor y Jack Schiavo, que irrumpió en la escena musical con una energía cruda y sin concesiones. Aunque el apellido Gallagher podría abrir puertas por sí solo, Gene ha dejado claro que su proyecto no vive de herencias: su impulso nació tras ver a su padre, Liam Gallagher, en la gira del 30 aniversario de Definitely Maybe, lo que lo llevó a coger una guitarra “de inmediato”. En 2024, Villanelle logró llenar salas en todo el Reino Unido sin haber publicado una sola canción, un fenómeno que habla del boca a boca y de la potencia de sus directos. Su estilo bebe del grunge más áspero y del punk más visceral, con influencias de Black Sabbath, Nirvana y Deftones, y una actitud que recuerda a los días más salvajes del rock alternativo.

Su discografía, por ahora breve pero contundente, arrancó en septiembre de 2025 con el lanzamiento de Hinge, un sencillo que funciona como carta de presentación y declaración de intenciones. La canción, compuesta por los tres miembros y descrita como “una patada en la cara”, mezcla guitarras distorsionadas con letras cargadas de ansiedad y rabia. Este debut coincide con una gira por el Reino Unido que incluye paradas en Glasgow, Manchester, Oxford y Londres, y anticipa la llegada de su primer EP en 2026. Lejos de buscar pulir su sonido para hacerlo más accesible, Villanelle apuesta por lo abrasivo, lo directo y lo auténtico, consolidándose como una de las propuestas más prometedoras del nuevo rock británico.

