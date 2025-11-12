Villanelle se sacuden la resaca con un nuevo himno inspirado en los Smashing Pumpkins

La banda británica Villanelle, liderada por Gene Gallagher, vuelve a la carga con Measly Means, un single que confirma que su propuesta no es un simple experimento familiar ni un capricho generacional, sino un proyecto con identidad propia. El tema, inspirado en la intensidad melódica de los Smashing Pumpkins, mezcla guitarras con distorsión, bajos contundentes y un aire grunge que se siente tan noventero como actual. Según el propio Gallagher, la canción nació de uno de los primeros riffs que compuso a los 14 años, y aunque en sus inicios sonaba “demasiado ligera”, encontró su carácter definitivo cuando el guitarrista Ben Taylor añadió los detalles que evocan a la banda de Billy Corgan.

El single forma parte del debut EP de Villanelle, producido por James Neville en Teeth Studios, cerca de Croydon, y previsto para finales de 2025. Antes de este lanzamiento, el grupo ya había mostrado sus credenciales con Hinge, un corte de tintes grunge que sirvió como carta de presentación. La temática de Measly Means gira en torno a las resacas, un motivo recurrente en las letras de Gallagher, que asegura haber escrito de manera casi automática en su adolescencia. El bajista Jack Schiavo destaca que la canción “fluye como un rap” y que su riff tiene un aire “muy Beatles”, lo que demuestra que el grupo no se limita a replicar influencias, sino que las reinterpreta con frescura.

El lanzamiento llega tras un año intenso para la banda: en septiembre ofrecieron un concierto sold out en Jaguar Shoes, Londres, y ahora se preparan para una gira de salas pequeñas en diciembre, antes de acompañar a Miles Kane en su tour de 2026. La ambición de Villanelle es clara: devolver al rock un lugar central en la cultura popular, alejándose de la etiqueta de “indie pop” que ha dominado la escena británica en los últimos años. Como declaró Taylor en una entrevista con NME, su objetivo es “traer de vuelta la energía del rock” y demostrar que todavía hay espacio para guitarras ruidosas y letras directas.

Gene Gallagher y Villanelle: del legado de Oasis a la búsqueda de un sonido propio

Hablar de Gene Gallagher es inevitablemente hablar de herencia. Hijo de Liam Gallagher, el icónico vocalista de Oasis, Gene creció rodeado de guitarras, ensayos y giras, pero su camino no ha sido el de replicar la fórmula de su padre. Con Villanelle, junto a Ben Taylor y Jack Schiavo, ha apostado por un sonido que bebe del grunge y el alt-rock, con referencias claras a Smashing Pumpkins, pero también con guiños a la psicodelia británica y al pop alternativo. Su debut oficial llegó en 2024, cuando la banda abrió para Liam Gallagher en la gira del 30º aniversario de Definitely Maybe, un momento que les dio visibilidad en la escena.

Hasta ahora, Villanelle han publicado dos singles: Hinge y Measly Means. Ambos muestran una estética marcada por riffs densos y letras que oscilan entre lo confesional y lo absurdo, escritas por Gene en su adolescencia y pulidas con el tiempo. El EP que llegará en 2025 promete consolidar esta identidad, con producción cuidada y un enfoque que busca recuperar la crudeza del rock clásico sin caer en la nostalgia. En entrevistas recogidas por medios como NME y Rolling Stone, Gallagher ha insistido en que su objetivo no es vivir de la sombra de Oasis, sino construir un proyecto que se sostenga por sí mismo. La gira junto a Miles Kane será clave para medir su impacto fuera del circuito de salas pequeñas y confirmar si Villanelle puede convertirse en una de las nuevas voces del rock británico.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.