Vince Staples estrena “Got ’Em”, canción inspirada en Pokémon

Canción: Got ’Em

Artista: Vince Staples

Pertenece a: Forma parte de Pokémon 25: The Red EP, uno de los dos nuevos EP que Capitol Records lanzará con motivo del 25º aniversario de Pokémon.

Sobre la canción: Inspirada en los personajes Mew y Raichu, con esta canción descubrimos que, como él mismo ha confirmado, Staples siempre ha sido un gran fan de Pokémon. “Aún no me creo que me pidiesen una canciómn”, ha declarado.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? No exactamente, pero sí hay opción de escuchar el tema acompañado de algunos visuales a continuación.

Sobre Vince Staples

Vince Staples, uno de los grandes del hip-hop de la costa oeste, convence con una voz que derrocha personalidad y valentía. El rapero californiano huye de los tópicos y lugares comunes del género con unas letras y un sonido deslumbrantes. Summertime ’06, su debut de 2015, o Big Fish Theory (2017) revelan a un artista que mezcla humor, ironía y preocupaciones sociales, con unas producciones rompedoras que reivindican el sonido del oeste desde la modernidad y el atrevimiento. Más adelante, llegan FM! (2018) y Vince Staples (2021), que puedes escuchar a continuación: