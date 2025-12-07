Violet Grohl se lanza en solitario con un debut que suena a futuro

La escena alternativa acaba de sumar una nueva voz con personalidad propia: Violet Grohl, hija de Dave Grohl, ha publicado su primer single en solitario, THUM, acompañado de la cara B Applefish. El lanzamiento, disponible en vinilo de 7 pulgadas y en plataformas digitales, marca un paso decisivo en la carrera de la joven artista, que hasta ahora había sido conocida por sus colaboraciones con Foo Fighters y por sus versiones compartidas en redes sociales.

El tema THUM se presenta como un corte enérgico y directo, con influencias que los fans han comparado con Queens of the Stone Age y Them Crooked Vultures, mientras que Applefish ofrece un contraste más atmosférico y cinematográfico, destacando la versatilidad vocal de Violet. Según declaraciones recogidas por NME, la artista confesó que llevaba un año trabajando en estas canciones junto al productor Justin Raisen, conocido por colaborar con figuras como Kim Gordon, Charli XCX y Sky Ferreira. La recepción inicial ha sido entusiasta: en redes sociales, músicos como Flavor Flav celebraron el estreno, mientras que su hermana Harper Grohl mostró apoyo público.

Este debut no llega de la nada. Violet ya había demostrado su talento en momentos clave: en 2018 acompañó a Foo Fighters como corista en giras, en 2021 interpretó junto a su padre una versión de Nausea de la banda punk X, y en 2022 emocionó en los conciertos tributo a Taylor Hawkins con versiones de Last Goodbye y Grace de Jeff Buckley, además de Valerie de The Zutons. En 2023, su voz apareció en el single Show Me How de Foo Fighters, escrito por Dave para su madre, y se presentó en Glastonbury para interpretarlo en directo. Incluso formó parte de la reunión de los miembros supervivientes de Nirvana en el concierto benéfico Fire Aid, donde cantó All Apologies.

Con THUM, Violet se posiciona como algo más que “la hija de Dave Grohl”: una artista con ambición propia y un sonido que conecta con la tradición del rock alternativo pero que apunta hacia nuevas direcciones. Su debut confirma que no se trata de un experimento pasajero, sino del inicio de una carrera que promete dar mucho que hablar en los próximos años.

<a href="https://violetgrohl.bandcamp.com/album/thum-b-w-applefish">THUM b/w Applefish de Violet Grohl</a>

Violet Grohl: De los coros con Foo Fighters a su propio camino

La historia musical de Violet Grohl está íntimamente ligada a la de su padre, pero también muestra una evolución constante hacia la independencia artística. Desde muy joven, Violet se subió a escenarios de gran formato acompañando a Foo Fighters, aportando coros en giras internacionales y demostrando una seguridad poco común para su edad. Su primera grabación oficial llegó en 2021 con la versión de Nausea de X, donde compartió protagonismo con Dave. Aquella colaboración fue un aviso de que Violet no solo heredaba el talento, sino que estaba dispuesta a usarlo con personalidad propia.

En 2022, tras la muerte del batería Taylor Hawkins, Violet participó en los conciertos homenaje interpretando piezas de Jeff Buckley y The Zutons, actuaciones que fueron destacadas por medios como Rolling Stone y Pitchfork por la intensidad emocional y la madurez vocal que mostró. Un año después, su voz se integró en Show Me How, single de Foo Fighters incluido en el álbum But Here We Are, consolidando su papel como colaboradora recurrente en los proyectos de su padre. Ese mismo año, su presencia en Glastonbury y en la reunión de Nirvana en el Fire Aid de Los Ángeles reforzó su perfil como intérprete capaz de asumir repertorios icónicos con naturalidad.

El salto a su carrera solista con THUM y Applefish supone un cambio de escala: ya no se trata de colaboraciones puntuales, sino de un proyecto propio con estética definida. La elección de Justin Raisen como productor apunta a una estrategia clara: situarse en la órbita del pop alternativo y el rock experimental contemporáneo, en diálogo con artistas como Charli XCX o Sky Ferreira. Con apenas 19 años, Violet ha logrado que su debut sea comentado en medios como NME y Consequence, que destacan tanto la potencia de THUM como la atmósfera de Applefish. La discografía de Violet está apenas comenzando, pero su trayectoria previa y la calidad de su primer lanzamiento sugieren que estamos ante una artista que podría convertirse en una figura relevante dentro del panorama alternativo internacional.

