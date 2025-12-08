Voxtrot regresa con fuerza y anuncia su esperado nuevo álbum tras casi dos décadas de silencio

La escena indie de Austin vuelve a vibrar: Voxtrot ha confirmado el lanzamiento de Dreamers in Exile, su primer álbum en 18 años, previsto para el 27 de febrero de 2026. El anuncio llega acompañado de Fighting Back, un nuevo single que mantiene la energía melódica y el pulso vibrante que caracterizó a la banda en sus inicios. Según explicó Ramesh Srivastava, el tema recupera la urgencia pop de los primeros años del grupo, pero añade una atmósfera oscura y ochentera gracias a los sintetizadores que él y el bajista Jason Chronis incorporaron en la grabación.

El disco, autoproducido en el Haunted Air Studio de Chronis y mezclado por Dean Reid (colaborador de Lana Del Rey y James Blake), supone un regreso cargado de madurez y optimismo. La decisión de grabar surgió en el último concierto de su gira de reunión en 2023, cuando la banda sintió que aún tenía mucho que decir. La gira mundial de presentación arrancará en marzo de 2026 con paradas en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Chicago, Toronto, Brooklyn y Austin.

El videoclip de Fighting Back, dirigido por Annie Gunn, refuerza la estética analógica que ha acompañado a la banda desde sus inicios. Rodado en Super 8, el vídeo apuesta por texturas granuladas y un aire nostálgico que conecta con la identidad visual de Voxtrot durante más de dos décadas.

Con este regreso, la banda se suma a la ola de grupos de la era del “blog rock” que han decidido reactivar su carrera, recordando a muchos por qué fueron considerados una de las propuestas más prometedoras del indie pop estadounidense en los 2000

De los días del blog rock al regreso con Dreamers in Exile

La historia de Voxtrot es inseparable del auge de la blogosfera musical de mediados de los 2000. Formados en Austin en 2003 por Ramesh Srivastava, Jason Chronis, Matt Simon, Mitch Calvert y Jared Van Fleet, la banda se convirtió rápidamente en un fenómeno gracias a la circulación de sus primeras canciones en blogs y foros especializados. Su EP Raised by Wolves (2005) fue recibido con entusiasmo por medios como Pitchfork y Spin, consolidando a Voxtrot como uno de los nombres clave del indie pop de la época. A este lanzamiento le siguieron los EPs Mothers, Sisters, Daughters & Wives y Your Biggest Fan en 2006, que reforzaron su reputación como artesanos de melodías brillantes y letras cargadas de emoción.

En 2007 llegó su primer y hasta ahora único álbum, Voxtrot, editado por Playlouder Recordings. Aunque recibió críticas mixtas, el disco dejó huella con temas como Kid Gloves y Steven, mostrando una banda que intentaba expandir su sonido más allá de la inmediatez de sus EPs. Sin embargo, tras varios años de actividad y giras internacionales, el grupo anunció su separación en 2010. Durante ese tiempo, sus miembros se involucraron en proyectos paralelos, mientras su legado seguía vivo en recopilaciones como Cut From the Stone: Rarities & B-Sides (2022).

El regreso en 2022 con una gira de reunión y la publicación de nuevas canciones como Another Fire y New World Romance marcó el inicio de una segunda etapa. Ahora, con Dreamers in Exile, Voxtrot no solo recupera el pulso creativo, sino que reivindica su lugar en la historia del indie pop, demostrando que su capacidad para emocionar sigue intacta.

