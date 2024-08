W.H. Lung lanza su tercer álbum «Every Inch of Earth Pulsates» y presenta nuevo single

La banda de synth pop de Mánchester, W.H. Lung, ha decidido innovar en su tercer álbum Every Inch of Earth Pulsates para capturar la energía y dinamismo de sus presentaciones en directo. Este enfoque se ha vuelto crucial para el grupo, que se ha consolidado como una de las bandas en vivo más vibrantes del país. Para este proyecto, se trasladaron a Sheffield y trabajaron por primera vez con Ross Orton, conocido por su trabajo con MIA, Arctic Monkeys y Working Men’s Club. Orton logró capturar la esencia de la banda de manera notable, aportando una dosis de magia a las canciones.

El álbum, que sigue a Incidental Music (2019) y Vanities (2021), busca capturar un momento y una vivacidad chispeante, sin dejar de ser una obra meticulosamente compuesta y producida. En el estilo característico de W.H. Lung, el disco abarca desde el dance hasta el pop y el indie, manteniendo una calidad distintiva y única. Según el guitarrista Tom Sharkett, la gran diferencia de este álbum es lo directo que es en todos los sentidos.

Además, la banda acaba de presentar su nuevo single The Painting of the Bay, que muestra el lado más synth-pop del álbum. El cantante Joseph Evans comentó que la canción surgió tras una visita a una galería de arte, donde se inspiró en la pintura The Bay of Marseilles de Cezanne.