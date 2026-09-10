«Who’s That» ya es una realidad: The War On Drugs han estrenado su primera canción propia desde I Don’t Live Here Anymore (2021), el quinto álbum de la banda de Filadelfia, y su primer lanzamiento tras el directo Live Drugs Again (2024). El tema, escrito y producido por Adam Granduciel en su estudio de Burbank (California), llega tras un verano cargado de festivales europeos, entre ellos el Mad Cool 2026, además de la fecha como teloneros de Mumford & Sons en el BST Hyde Park de Londres. El single ve la luz a través de Super High Quality Records.

«Who’s That» es un himno synth-rock que crece hasta un estallido orquestal, con Anthony LaMarca a la batería y Dave Hartley al bajo, mientras Granduciel se reparte entre guitarras, teclados y voz. Líricamente, la canción gira en torno a la ansiedad y la autoestima: sobre su origen, Granduciel ha explicado que «la escribí en diez minutos entre el primer café y llevar a los niños al colegio». El tema viene acompañado de un videoclip dirigido por Max Flick que sigue a Granduciel en un paseo nocturno y onírico por las calles de Burbank.

Musicalmente, «Who’s That» se mueve en un tempo medio dominado por los teclados, con un aire new wave que no rompe con el molde melancólico que la banda lleva puliendo desde hace más de una década; el pianista de Spoon, Alex Fischel, colabora en la grabación. Desde su estreno, la canción ha recibido una acogida entusiasta entre la prensa musical estadounidense, que la describe como una vuelta a la fórmula que ha convertido a The War On Drugs en una de las bandas de rock más consistentes de la última década.

El lanzamiento llega justo antes de una nueva ronda de conciertos: The War On Drugs actuarán el 18 de septiembre en Wilmington (Delaware), el 19 en el festival Sea.Hear.Now de Asbury Park (Nueva Jersey), y seguirán por Asheville, Birmingham y el festival Bourbon & Beyond de Louisville antes de cerrar en Austin City Limits el 11 de octubre. La gira, que se prolongará también por otoño con paradas en Salt Lake City y Las Vegas, confirma que la banda sigue apostando por formatos íntimos de festival junto a los grandes recintos habituales. Granduciel, además, sigue ampliando su perfil como productor: firmó el año pasado People Watching, el disco de Sam Fender que se llevó el Mercury Prize 2025.

Adam Granduciel, de dúo con Kurt Vile a motor solitario de una banda de estadios

The War On Drugs nació en 2005 en Filadelfia como el proyecto conjunto de Adam Granduciel y Kurt Vile, unidos por su fascinación compartida por Bob Dylan. Vile abandonó la banda en 2008, poco después de la publicación de Wagonwheel Blues, para centrarse en su carrera en solitario, dejando a Granduciel como único miembro constante a través de discos como Lost In The Dream (2014) y el Grammy A Deeper Understanding (2017). Casi dos décadas después, «Who’s That» confirma que ese impulso primigenio (escribir canciones enormes desde la intimidad de un dormitorio o, ahora, un estudio en Burbank) sigue intacto, aunque el contexto haya cambiado radicalmente: de los clubes de Filadelfia a los escenarios de festivales como Mad Cool.

▶ «Who’s That» — The War On Drugs | 9 de septiembre de 2026 | Super High Quality Records

¿Creéis que «Who’s That» es solo un adelanto de algo más grande, o The War On Drugs van a seguir publicando canciones sueltas sin anunciar disco?

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