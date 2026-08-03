Wargasm no han necesitado gira de despedida ni comunicado nostálgico para cambiar de etapa: el dúo londinense ha anunciado su fichaje por Hopeless Records y lo ha celebrado publicando “Get Down”, un single tan frenético como su propia trayectoria de los últimos años.

El anuncio pone fin a una breve etapa como banda independiente que Sam Matlock y Milkie Way iniciaron en abril de 2025, cuando se despidieron de Slowplay y Republic Records (ambos sellos de Universal Music) y lanzaron su propio sello, Angry Songs For Sad People, junto al single “Vigilantes”. El acuerdo con Hopeless Records llega, además, apenas unos meses después de que Wargasm publicaran Live In London 2025, un álbum en directo grabado durante su concierto sin móviles en el Outernet de Londres. “Get Down” es su primer lanzamiento de 2026 y el primero desde “Small World Syndrome”, con lo que la banda llevaba más de un año sin material completamente nuevo, más allá de sus colaboraciones puntuales con otros artistas.

En “Get Down”, Wargasm combinan beats electrónicos hiperactivos con guitarras distorsionadas y un estribillo tan pegadizo como contundente, explorando temas de aislamiento, mortalidad y escapismo. El resultado encaja con lo que la banda ya había mostrado en colaboraciones como “Cannibal” junto a Pendulum o “70% Dead” junto a Corey Taylor de Slipknot, pero con una producción más orientada a la pista de baile que a la sala de conciertos.

No es casualidad que Wargasm hayan encontrado terreno común tanto con la escena del metal como con la electrónica de pista: su discografía reciente, con sencillos como “Bang Ya Head”, ya apuntaba a un dúo cómodo saltando de un extremo a otro sin perder la urgencia que los define. “Get Down” lleva esa idea un paso más allá, situando el elemento rave por delante del riff, sin renunciar a ninguno de los dos.

Hopeless Records es un sello independiente fundado en 1993 y con sede en Van Nuys, California, con un catálogo histórico que incluye a All Time Low, Avenged Sevenfold, Sum 41, Taking Back Sunday o Neck Deep, y que en los últimos años ha apostado por artistas como Scene Queen, PVRIS o Waterparks. Precisamente Scene Queen, a quien Wargasm telonearán este otoño en Norteamérica, forma parte del roster actual del sello, lo que convierte la gira en una carta de presentación perfecta para el dúo dentro de su nueva casa discográfica. Para Wargasm, el acuerdo llega además con el trabajo ya adelantado: su segundo álbum de estudio, según medios especializados, está terminado desde esta misma primavera, aunque la banda y el sello todavía no han revelado fecha ni título. “Get Down” se perfila como el primer adelanto de ese disco.

El propio concepto visual que acompaña al single refuerza esa idea de contradicción permanente que define a Wargasm: lo han descrito como «una canción enfadada para gente triste», en un guiño directo al nombre de Angry Songs For Sad People, el sello propio con el que la banda operó durante su etapa independiente. El single pide además al oyente que «sienta nada» y «sienta todo» a la vez, la misma tensión entre caos y vulnerabilidad que ya asomaba en “Small World Syndrome” y que ahora encuentra en “Get Down” su versión más bailable y, a la vez, más desesperada.

La noticia coincide además con la confirmación de su regreso a Norteamérica: Wargasm teloneará a Scene Queen en una gira que recorrerá Estados Unidos en septiembre y octubre, con paradas adicionales junto a Bailey Spinn en algunas fechas.

De colarse en los conciertos ajenos a protagonizar su propio sello

Sam Matlock, antiguo miembro de la banda Dead!, y Milkie Way formaron Wargasm en Londres en 2018 y se dieron a conocer con una propuesta que mezclaba electrónica, punk y metal sin pedir permiso a ninguno de los tres géneros. Tras varios sencillos y un mixtape, debutaron en 2023 con el álbum Venom, publicado a través de Slowplay y Republic Records (ambos ligados a Universal Music) y con una colaboración con Fred Durst, de Limp Bizkit, incluida. Desde entonces, el dúo ha construido su reputación también a base de colaboraciones cruzadas con nombres tan dispares como Corey Taylor de Slipknot, con quien lanzaron “70% Dead”, y Pendulum, con quienes coescribieron “Cannibal”, adelanto del álbum Inertia.

Esa misma capacidad para moverse entre géneros y públicos sin diluir su identidad es la que llevó a Wargasm a telonear a Electric Callboy en su gira española de 2026 y a abrir su concierto en el Movistar Arena de Madrid con una descarga eléctrica directa al sistema nervioso del público, según pudimos comprobar sobre el terreno. Cada uno de esos pasos, desde los escenarios compartidos en el Reino Unido hasta las salas y arenas europeas, ha ido construyendo la base de fans que ahora recibe a Wargasm en una etapa completamente nueva: con un sello detrás, un segundo álbum ya terminado y “Get Down” como primera declaración de intenciones de este nuevo capítulo.

▶ “Get Down” — Wargasm | 29 de julio de 2026 | Hopeless Records

¿Crees que fichar por un sello como Hopeless Records cambiará el sonido de Wargasm, o seguirán siendo tan imprevisibles como siempre?

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