Waxahatchee presenta «Mud»: una nueva vibrante joya musical

Waxahatchee, el proyecto musical de Katie Crutchfield, ha lanzado una nueva y vibrante canción titulada Mud. Este tema es un descarte de su último álbum Tigers Blood, lanzado en marzo de 2024. Mud mantiene el estilo característico de Waxahatchee, fusionando guitarras aéreas con sonoridades de americana, banjos y un ritmo pegajoso que promete cautivar a los oyentes.

La artista compartió la canción en sus redes sociales, escribiendo: “nueva canción Mud ya está disponible ✨ un outtake de la sesión original de Tigers Blood”. Este lanzamiento no solo deleita a sus seguidores con nueva música, sino que también anticipa su próxima gira por el Reino Unido en el verano de 2025, que incluirá su concierto más importante hasta la fecha en el Eventim Apollo de Londres.

El álbum Tigers Blood fue nominado a Mejor Álbum de Americana en los Premios Grammy 2025, aunque el premio finalmente se lo llevó Sierra Ferrell. La crítica ha elogiado el trabajo de Waxahatchee, destacando su evolución y madurez artística.

La canción Mud sigue esta línea de crecimiento, ofreciendo una perspectiva más adulta y asentada en comparación con sus trabajos anteriores.

Waxahatchee: La evolución sonora de Katie Crutchfield

Waxahatchee es el proyecto solista de Katie Crutchfield, la talentosa cantautora estadounidense que arrancó su carrera en 2012 y que con su primer álbum, American Weekend, presentó un sonido crudo y lo-fi que capturó la atención de la crítica y los fans por su honestidad lírica y su producción íntima.

En 2013, lanzó Cerulean Salt, un disco que amplió su alcance sonoro con arreglos más complejos y una mayor madurez en sus composiciones. Este trabajo consolidó a Waxahatchee como una de las voces más destacadas de la música independiente.

El lanzamiento de Ivy Tripp en 2015 mostró una evolución hacia un sonido más pulido y accesible, sin perder la esencia introspectiva que caracterizaba sus primeros trabajos. En 2017, Crutchfield exploró temas de redención y autoaceptación en Out in the Storm, un álbum que recibió elogios por su enfoque catártico y su energía rockera.

Con Saint Cloud en 2020, Waxahatchee alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento, combinando influencias de Americana y folk con una producción impecable. Este disco fue aclamado por su calidez y su profundidad emocional.

En 2023, regresó con el EP The Night Safari, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. Su último álbum, Tigers Blood, lanzado en 2024, mostró una madurez artística y lírica que culmina con el reciente lanzamiento del sencillo Mud.

La carrera de Katie Crutchfield como Waxahatchee ha sido una travesía de constante evolución, adaptándose y reinventándose a lo largo de los años, manteniéndose siempre fiel a su estilo personal y auténtico.