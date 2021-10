We Are Scientists quieren extender el verano con su single «Sentimental Education»

Artista

We Are Scientists

¿Por qué son noticia?

El dúo de Nueva York formado por Keith Murray y Chris Cain ha publicado Sentimental Education, el último single de adelanto de su próximo disco, Huffy, que de publica mañana, viernes 8 de octubre.

Sobre la canción y el vídeo

Aunque el otoño ya haya llegado, con esta canción la banda pretende «mantener vivo el verano durante al menos unos días más», y desde luego el videoclip y su estética apuntan en esa dirección.

We Are Scientists –

Tracklist del disco

1. ‘You’ve Lost Your Shit’

2. ‘Contact High’

3. ‘Handshake Agreement’

4. ‘I Cut My Own Hair’

5. ‘Just Education’

6. ‘Sentimental Education’

7. ‘Fault Lines’

8. ‘Pandemonium’

9. ‘Bought Myself A Grave’

10. ‘Behavior Unbecoming’

