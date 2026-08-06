Weezer han publicado “C.E.O.”, el tercer adelanto de su vigésimo álbum de estudio, de nuevo homónimo y ya conocido como The Gold Album, que llegará el próximo 21 de agosto vía Reprise/Warner Records. El single viene acompañado de un vídeo cargado de cameos que homenajea, con mucha ironía, uno de los momentos más icónicos de su propia historia: el clip de “Undone (The Sweater Song)” de 1994.

Cuando la banda se sustituye a sí misma

El vídeo de “C.E.O.” arranca con dos ejecutivos discográficos, interpretados por Rob Riggle y Rob Huebel, presionando a Rivers Cuomo para que recree aquel vídeo de 1994, esta vez con un fondo dorado en lugar del azul original. «Ya hemos hecho esto antes», protesta Cuomo, harto de la situación. El director ficticio de la grabación, interpretado por Curry Barker (director de la película Obsession), termina soltando un enjambre de abejas en el plató como guiño directo a los perros que aparecían en el vídeo original de “Undone”. Hartos, los miembros de Weezer abandonan el rodaje, y los ejecutivos no tardan en encontrar sustitutos: Tony Hawk, Christopher Mintz-Plasse, Michael Peña y Giovanni Ribisi se convierten en una Weezer de repuesto, completando así una de las bromas más elaboradas que ha protagonizado la banda en toda su carrera.

El reparto de sustitutos no es casual: Christopher Mintz-Plasse, conocido por su papel de Fogell en Superbad y por interpretar a Red Mist en la saga Kick-Ass, aporta la misma energía torpe y entrañable que lo convirtió en un habitual de la comedia estadounidense de los últimos veinte años. Tony Hawk, por su parte, pone la cuota de icono generacional ajeno a la música: una de las figuras más reconocibles del monopatín mundial encarnando, sin ningún pudor, a un miembro de una banda de rock. Completan el reparto los actores Dax Flame y Chit (Jay Renshaw), sumando aún más capas de absurdo a una broma que ya de por sí se las trae.

Cuando la nostalgia se convierte en un trabajo de oficina

La letra de “C.E.O.” resume a la perfección el chiste central del vídeo: Cuomo se lamenta, con ironía, de sentirse atrapado en el papel de proveedor perpetuo de nostalgia noventera, consciente de que el público prefiere los clásicos a cualquier intento de reinvención. El propio Cuomo explicó a Rolling Stone el origen de la canción, describiendo cómo lamentaba encontrarse atrapado en un rol que ya no encaja con lo que significa ser un artista. Como colofón, la banda acompañó el lanzamiento con un comunicado corporativo tan falso como divertido, agradeciendo a sus «distinguidos asociados» por sus apariciones y concediéndoles una «Estrella de Oro a la Excelencia» (traducción propia) por su trabajo.

Weezer llevan más de tres décadas jugando con la idea del álbum homónimo. Su debut de 1994, conocido popularmente como el Blue Album, marcó un antes y un después en el power pop de los noventa, y desde entonces la banda ha repetido la fórmula del título sin título en varias ocasiones, cada una identificada por el color de su portada. The Gold Album, el vigésimo de su carrera, llega apenas unas semanas después de que ya os contáramos el anuncio del disco junto a su primer adelanto, “We Might As Well Be Strangers”, un dueto con Karly Hartzman de Wednesday. Antes de “C.E.O.”, el grupo también había compartido “Shine Again”, presentado como uno de los singles más orgánicos que ha firmado la banda en los últimos años.

Detrás de la producción de The Gold Album están Klas Åhlund y Kenneth Blume (conocido hasta hace poco como Kenny Beats), una combinación que el bajista Scott Shriner describió como una fuerza física y creativa casi intimidante. Según el propio Shriner, Blume quería fabricar «el disco más violento que Weezer haya grabado nunca» (traducción propia), una declaración de intenciones que contrasta, al menos en apariencia, con el tono desenfadado y autoparódico de “C.E.O.”.

El lanzamiento del single ha llegado acompañado de nuevas fechas de gira. Weezer: The Gathering, su gira mundial, ya contaba con un tramo norteamericano de pabellones junto a The Shins y Silversun Pickups a partir de septiembre, y ahora suma un tramo internacional que llevará a la banda a Japón en febrero de 2027, además de fechas por Reino Unido y Europa con Taking Back Sunday como teloneros. La ampliación confirma que, pese al tono autocrítico de “C.E.O.”, Weezer no tiene ninguna intención de bajar el ritmo de cara a 2027, con una gira que promete llevar The Gold Album a buena parte del planeta durante meses.

▶ “C.E.O.” — Weezer | 5 de agosto de 2026 | Reprise/Warner Records

¿Qué os parece la broma de Weezer sustituyéndose a sí mismos con Tony Hawk y compañía? ¿Creéis que The Gold Album puede ser el disco que devuelva a la banda a su mejor momento?

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