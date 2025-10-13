Westside Cowboy pisa el acelerador con un nuevo EP y un single que no se anda con rodeos

La banda británica Westside Cowboy, ganadora del Glastonbury Emerging Talent Competition 2025, acaba de anunciar su segundo EP titulado So Much Country ‘Till We Get There, que verá la luz el 16 de enero de 2026 bajo el sello Adventure Recordings, filial de Island Records. Como adelanto, han lanzado el single Don’t Throw Rocks, una pieza que combina guitarras nostálgicas con una intensidad creciente que culmina en un clímax emocional. Según explicó la banda a NME, la canción refleja el paso del tiempo y los cambios inevitables, tanto en la letra como en la estructura musical, que va ganando capas hasta desbordarse en el outro.

El EP incluirá cinco temas: Strange Taxidermy, Can’t See, Don’t Throw Rocks, The Wahs e In The Morning. La producción corre a cargo de Loren Humphrey, conocido por su trabajo con The Last Shadow Puppets y Florence + The Machine, lo que sugiere un salto cualitativo respecto a su debut. El grupo, formado en Manchester, ya había llamado la atención con su primer EP This Better Be Something Great, editado en agosto de 2025 por Nice Swan Recordings/Heist Or Hit y producido por Lewis Whiting de English Teacher.

Actualmente, Westside Cowboy acompaña a Black Country, New Road en su gira europea y se prepara para una serie de conciertos como cabeza de cartel en Reino Unido e Irlanda, incluyendo su mayor show hasta la fecha en la sala Scala de Londres el 28 de enero. Su presencia también está confirmada en el Pitchfork Paris y en el ciclo Other Voices en Gales. Todo apunta a que 2026 será el año en que consoliden su propuesta de “Britainicana”, una mezcla de indie rock británico con sensibilidad americana que ya ha capturado la atención de medios como NME y The Line of Best Fit.

De Manchester al mundo: la evolución de Westside Cowboy en cinco lanzamientos

Westside Cowboy nació en Manchester como un cuarteto con una visión clara: mezclar la narrativa emocional del country con la crudeza melódica del indie británico. Su primer gran paso llegó con el EP This Better Be Something Great (2025), una colección de canciones que ya mostraban su habilidad para el detalle lírico y la construcción de atmósferas. Temas como Alright Alright Alright y Drunk Surfer, lanzados como singles ese mismo año, consolidaron su estilo: guitarras limpias, voces melancólicas y una producción que no teme al dramatismo. El single I’ve Never Met Anyone I Thought I Could Really Love (Until I Met You), publicado en 2024, ya anticipaba su inclinación por títulos largos y confesionales, una marca de la casa que los distingue en la escena alternativa-

Su fichaje por Adventure Recordings en 2025 marcó un punto de inflexión. Con So Much Country ‘Till We Get There, el grupo no solo refina su sonido, sino que también amplía su alcance. La producción de Loren Humphrey aporta una dimensión más cinematográfica, con arreglos que recuerdan a Big Thief o Phoebe Bridgers, pero con un acento claramente británico. La voz de Aoife Anson O’Connell se ha convertido en uno de sus mayores activos: vulnerable pero firme, capaz de sostener letras que hablan de pérdida, cambio y deseo con una honestidad desarmante. En directo, la banda ha demostrado estar a la altura, con actuaciones en Glastonbury y una gira europea que los posiciona como una de las propuestas más prometedoras del indie actual. Si siguen este ritmo, no sería extraño verlos en los carteles principales de festivales como Primavera Sound o End of the Road en los próximos años.

