Wet Leg resucita el indie con «CPR», el nuevo single de su próximo álbum «Moisturizer»

La banda británica Wet Leg ha irrumpido con fuerza en 2025 al lanzar CPR, el segundo single de su esperado segundo álbum, Moisturizer, que llegará el 11 de julio a través de Domino Recording Co. Este tema, descrito como un himno de amor con un toque de nihilismo, abre el disco con una explosión de dance-punk y fuzz, acompañado de un videoclip dirigido por la propia banda. Tras el éxito de su debut homónimo en 2022, Wet Leg regresa con un sonido más audaz y letras cargadas de emociones crudas, consolidando su evolución como quinteto junto a Ellis Durand, Henry Holmes y Joshua Mobaraki. La banda también ha anunciado una extensa gira europea y norteamericana, incluyendo una actuación confirmada en Primavera Sound en Barcelona el 6 de junio de 2025.

Moisturizer: un segundo álbum más audaz y personal

Moisturizer, el segundo trabajo de Wet Leg, promete ser una continuación irreverente y poderosa de su debut, que cosechó tres Grammy, dos Brit Awards y más de 500 millones de streams. Grabado en Southwold bajo la producción de Dan Carey, el álbum comenzó a gestarse incluso antes del lanzamiento de su primer disco en 2022. En marzo de 2024, la banda se aisló en una casa en el campo, donde la convivencia, las películas de terror y las pizzas nocturnas alimentaron un proceso creativo descrito por Hester Chambers como “divertido y exploratorio”. Rhian Teasdale, vocalista y principal compositora, reveló que las canciones reflejan un momento de claridad personal tras conocer a su pareja actual, lo que la llevó a escribir canciones de amor por primera vez, aunque con un giro característicamente excéntrico: “Creí ser heterosexual toda mi vida hasta que conocí a mi pareja; estas canciones hablan de ellos”. El disco, que incluye 12 temas, combina guitarras afiladas, sintetizadores sucios y letras que abordan el amor en todas sus formas: obsesivo, sensual y caótico. Según Teasdale, Moisturizer es “más contundente, más bonito y más pervertido donde hace falta”, una declaración respaldada por la prensa, que lo describe como un álbum sin disculpas, diseñado para brillar en vivo.

CPR: un himno de amor con un toque de caos

Lanzado el 27 de mayo de 2025, CPR es la carta de presentación de Moisturizer y su tema de apertura. Esta canción de dance-punk, con una línea de bajo pegajosa y guitarras cargadas de fuzz, captura la esencia de Wet Leg: letras ingeniosas y una energía desenfrenada. Rhian Teasdale canta sobre un nuevo romance con un tono sarcástico pero vulnerable, preguntándose en el estribillo: “¿Es amor o suicidio?”. El videoclip, un plano secuencia dirigido por la banda, muestra a Teasdale y compañía en un descapotable, rodeados de vegetación, mientras ella canta con una mezcla de despreocupación y urgencia emocional. La banda confesó que, aunque Teasdale solía evitar las canciones de amor, encontró el proceso liberador, lo que impregna a CPR de una exuberancia única. El single sigue a Catch These Fists, lanzado en abril de 2025, un tema confrontacional inspirado en una interacción con un “hombre beligerante” que ya ha sido interpretado en programas como The Tonight Show y The Jonathan Ross Show. Ambos singles destacan la evolución de Wet Leg hacia un sonido más robusto y su habilidad para convertir experiencias personales en himnos bailables.

Gira moisTOURizer: planes de conquista global

Wet Leg acompañará el lanzamiento de Moisturizer con una ambiciosa gira bautizada como moisTOURizer. En Europa, la banda actuará en festivales como Primavera Sound en Barcelona (6 de junio), Primavera Sound Porto (14 de junio), Glastonbury (27 de junio), Roskilde (2 de julio) y Rock Werchter (4 de julio), además de fechas en recintos como O2 Academy en Leeds (28 de mayo) y Brixton Academy en Londres. En España, su única actuación confirmada es en Primavera Sound, aunque los fans esperan anuncios de más fechas. La gira norteamericana comenzará el 1 de septiembre en Seattle y recorrerá ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, culminando el 17 de octubre en el Greek Theatre de Los Ángeles. Estas presentaciones reflejan la transformación de Wet Leg en una “máquina de directo afilada y mordaz”, según la prensa, fruto de años de giras ininterrumpidas.

El ascenso irreverente de Wet Leg: una revolución indie desde la Isla de Wight

Formada en 2018 en la Isla de Wight por Rhian Teasdale y Hester Chambers, Wet Leg se ha convertido en una de las bandas más refrescantes y disruptivas del indie rock británico. Su carrera, aunque breve, está marcada por un debut explosivo, un humor mordaz y una habilidad única para combinar ironía millennial con melodías contagiosas. Con un solo álbum de estudio y un segundo en camino, Wet Leg ha redefinido las expectativas del género, acumulando premios, giras internacionales y un culto de fans que adora su autenticidad.

El proyecto nació casi por casualidad, cuando Teasdale y Chambers, amigas desde la adolescencia, decidieron formar una banda tras un impulso espontáneo en un festival. Sin grandes pretensiones, firmaron con Domino Recording Co en 2020 y lanzaron Chaise Longue en 2021, un single de garage-punk que se volvió viral por su letra irónica y su ritmo infeccioso. Este tema, inspirado en frases absurdas y una crítica sutil a las ansiedades modernas, les valió el Grammy a Mejor Interpretación de Música Alternativa. Su álbum debut homónimo, Wet Leg (2022), producido por Dan Carey, consolidó su éxito con canciones como Wet Dream y Ur Mum, que combinaban guitarras crudas, sintetizadores juguetones y letras que oscilaban entre lo hilarante y lo conmovedor. El disco alcanzó el número 1 en las listas del Reino Unido, ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa y acumuló más de 500 millones de streams, un hito para una banda novel.

La clave del éxito de Wet Leg radica en su rechazo a tomarse demasiado en serio. Sus letras, cargadas de sarcasmo y referencias pop, abordan desde desamores hasta encuentros incómodos con un humor que recuerda a Liz Phair o Peaches. En vivo, la banda evolucionó de un dúo a un quinteto con la incorporación de Ellis Durand (bajo), Henry Holmes (batería) y Joshua Mobaraki (guitarra, sintetizador), lo que potenció su energía en escenarios como Glastonbury, Primavera Sound y el Lunario en México. Su debut no solo les valió reconocimiento crítico, sino también una base de fans leal que celebra su estética kitsch y su actitud desenfadada.

El anuncio de Moisturizer (2025) marca un nuevo capítulo para Wet Leg. Con singles como Catch These Fists y CPR, la banda promete un sonido más audaz y personal, explorando temas de amor y obsesión sin perder su esencia provocadora. Su trayectoria demuestra que no necesitan seguir las reglas del pop para brillar; en cambio, han optado por seguir su instinto, creando música que es tan divertida como desafiante. Con una gira mundial en el horizonte y un segundo álbum que ya genera expectación, Wet Leg está lista para seguir rompiendo moldes en el indie rock.

