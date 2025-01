“When We Kiss”, la nueva joya de Olly Alexander

Olly Alexander ha lanzado su nueva canción When We Kiss, una «épica canción de amor» que promete llevar a los oyentes en un viaje emocional desde la angustia hasta la euforia. Este lanzamiento marca el cuarto sencillo de su próximo álbum Polari, que saldrá el 7 de febrero. La canción, creada junto a Danny L Harle (conocido por su trabajo con Charli XCX, Dua Lipa y Caroline Polachek), refleja un momento difícil en una relación, cuando no se sabe si romper o quedarse juntos para siempre.

Olly Alexander, ex participante de Eurovisión, describe When We Kiss como una canción que captura los sentimientos conflictivos de amar a alguien, combinando el dolor y el éxtasis del amor con sintetizadores. El video musical, dirigido por Colin Solal Cardo, muestra an Alexander bailando en una estructura hexagonal, añadiendo un toque visual intrigante a la experiencia auditiva.

El álbum Polari se inspira en los innovadores del electro-pop de los años 80, como Erasure, The Pet Shop Boys y Kate Bush. Alexander expresó su entusiasmo por lanzar música bajo su propio nombre, destacando lo especial que es para él este proyecto.

Olly Alexander comenzó su carrera musical como líder de la banda Years & Years, con la que alcanzó el éxito internacional. Su álbum debut Communion (2015) fue un éxito rotundo, seguido por Palo Santo (2018), consolidando su lugar en la escena pop. En 2021, Alexander decidió continuar su carrera en solitario, abandonando el nombre Years & Years y lanzando el álbum Night Call (2022), que recibió elogios por su frescura y originalidad.

Con Polari, Alexander busca explorar nuevas facetas de su creatividad, inspirándose en la música de los años 80 y colaborando con artistas contemporáneos. Su capacidad para combinar letras emotivas con melodías pegajosas ha sido una constante en su carrera, y When We Kiss no es la excepción.

