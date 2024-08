Wings Of Desire nos ofrecen un vistazo a su próximo EP con “Some Old Place I Used To Know”

Wings Of Desire está a punto de lanzar su nuevo EP Shut Up & Listen a finales de este mes. El dúo británico ya ha compartido los sencillos OUTTAMYMIND y Forgive & Forget, y ahora nos ofrecen un último adelanto con el celestial sencillo Some Old Place I Used To Know.

La canción Some Old Place I Used To Know explora la idea de un paisaje cultural en constante cambio. La banda reflexiona sobre cómo, aunque creemos que estamos evolucionando constantemente, las cosas podrían estar empeorando en lugar de mejorar. En un mundo donde la digitalización de la cultura y el menosprecio a la creatividad son cada vez más comunes, Wings Of Desire se pregunta cuál es el costo de esto en nuestra cordura colectiva.

La banda sugiere que uno de los mejores actos de rebeldía en este clima es desconectar y perderse en la propia imaginación, hablar con alguien en el mundo real o crear algo hermoso. Según ellos, crear algo bello puede romper la ilusión y encender el corazón de alguien, razón por la cual prefieren mantenernos “ocupados”.

Todos los ingresos del EP se destinarán a Long Table, un proyecto comunitario en su ciudad natal que ofrece comidas a precios accesibles para todos. El EP Shut Up & Listen estará disponible el 30 de agosto.