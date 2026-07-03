Wolf Alice ha publicado hoy «Gospel Oak», un nuevo tema que sirve de primer adelanto de The Clearing: B-Sides, el vinilo de 7″ que la banda británica lanzará el 21 de agosto y que reúne canciones compuestas durante las sesiones de The Clearing que no llegaron a entrar en la versión final del disco. El anuncio llegó a través de un breve teaser en TikTok, con un mensaje escueto de la banda: «Our new song ‘Gospel Oak’ will be released this Thursday 2nd July xx».

La canción toma su nombre de Gospel Oak, el barrio del norte de Londres donde Ellie Rowsell creció, y bebe directamente de las canciones folk que la vocalista aprendió durante sus años escolares, aportando un matiz acústico y nostálgico que la aleja del rock más directo de la banda. Sobre la decisión de rescatar este material, el grupo ha explicado: «Son algunas canciones que hicimos durante la creación de The Clearing que no llegaron al disco final, pero que queremos mucho».

El lanzamiento no es una sorpresa completa para quienes siguen de cerca a la banda: «Gospel Oak» ya tuvo su primera interpretación en directo el pasado 29 de marzo en el Royal Albert Hall, durante la serie de conciertos benéficos Teenage Cancer Trust curada por Robert Smith, en una versión que dejó a Rowsell visiblemente emocionada sobre el escenario.

Una balada que rompió a Ellie Rowsell en directo

Cuando Wolf Alice subió por primera vez «Gospel Oak» a un escenario, el resultado fue mucho más que el estreno discreto de una cara B. Acompañada de piano, violín y un trío de instrumentos de viento, con varios músicos folk invitados (entre ellos, la que fuera profesora de música de infancia de Rowsell), la canción se reveló como una balada que puso a prueba emocionalmente a la cantante: su voz tembló durante toda la interpretación y, en un momento hacia el final, tuvo que detenerse para recomponerse antes de que sus compañeros de banda la abrazaran sobre el escenario.

Esa entrega emocional no es casual. «Gospel Oak» convive en el repertorio reciente de la banda con otro inédito, «Hit the Sky», de tono mucho más desenfadado, lo que subraya el contraste entre el material que Wolf Alice decidió dejar fuera de The Clearing por motivos de coherencia sonora, no de calidad. Verla ahora publicada como sencillo confirma que la banda considera esta canción como algo más que un simple descarte de estudio.

El regreso más esperado, justo antes de Finsbury Park y Madrid

La publicación de «Gospel Oak» llega en un momento especialmente significativo para Wolf Alice: apenas tres días antes de que la banda encabece su concierto más importante hasta la fecha, el sábado 5 de julio en Finsbury Park (Londres), junto a The Last Dinner Party, Lykke Li, Rachel Chinouriri, Keo y Florence Road. Se trata de la cita más grande que Wolf Alice ha protagonizado nunca como cabeza de cartel, un símbolo del momento de mayor proyección de su carrera.

El buen momento del grupo tiene, además, parada española: Wolf Alice actuará el 8 de julio en el escenario Iberdrola Music del Mad Cool Festival de Madrid, presentando en directo el repertorio de The Clearing ante el público español. Una oportunidad perfecta para comprobar en carne propia si «Gospel Oak» se cuela también en el set list de esta gira de festivales.

Sobre Wolf Alice

Wolf Alice, formados en Londres en torno a Ellie Rowsell (voz, guitarra) y Joff Oddie (guitarra) y completados en 2012 por Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería), se han consolidado como una de las bandas de rock alternativo más importantes del Reino Unido de la última década, con discos como Visions of a Life (ganador del Mercury Prize en 2018) y Blue Weekend (2021) como hitos de su trayectoria.

Su cuarto álbum, The Clearing, publicado el 22 de agosto de 2025 a través de RCA y Columbia Records y producido por Greg Kurstin, supuso el debut de la banda fuera de Dirty Hit, su discográfica original. El disco debutó directamente en el número 1 de la lista de álbumes del Reino Unido, fue nominado al Mercury Prize 2025 y le valió a la banda el Brit Award a Mejor Grupo Británico en la última edición de los premios.

▶ The Clearing: B-Sides — Wolf Alice | 21 de agosto de 2026 | RCA / Columbia Records

¿Te ha sorprendido este giro más folk e introspectivo de Wolf Alice? ¿Crees que «Gospel Oak» tenía que haber entrado en «The Clearing»? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.