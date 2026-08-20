Wolf Alice han publicado «Hit The Sky», el tercer y último tema de The Clearing: B-Sides, el vinilo de 7″ que reúne canciones nacidas durante las sesiones de The Clearing que no llegaron a entrar en el disco final. Con esto se completa la trilogía que arrancó en julio con «Gospel Oak» y siguió a finales de ese mismo mes con la versión de «Hammond Song» junto a Julia Cumming y Bria Salmena, cerrando así el círculo justo antes de que la colección física salga a la venta.

El reverso desenfadado de «Gospel Oak»

Si «Gospel Oak» fue la balada que rompió a Ellie Rowsell en directo, «Hit The Sky» es su contrapunto: un tema de raíz folk, animado por un ritmo de zapateo constante, muy alejado del rock más directo que suele caracterizar a la banda. Ambas canciones compartieron primera interpretación en directo el pasado 29 de marzo en el Royal Albert Hall, durante la serie de conciertos benéficos Teenage Cancer Trust curada por Robert Smith, con la banda acompañada sobre el escenario por cuatro músicos folk invitados. Fue «Hit The Sky» la que abrió aquella sección especial del concierto, con Rowsell cantando una de las líneas que más ha quedado grabada entre quienes estuvieron esa noche: «Si el mundo te da limones, tú simplemente los retuerces».

El contraste entre ambos temas no es casualidad: la propia banda ha explicado que el material quedó fuera de The Clearing por motivos de coherencia sonora dentro del disco, no por falta de calidad. Publicarlo ahora, casi año y medio después de aquellas sesiones, confirma que Wolf Alice considera estas canciones mucho más que simples descartes de estudio.

Un año de «The Clearing» cerrado con una trilogía de caras B

Con «Hit The Sky» ya fuera, The Clearing: B-Sides queda completo antes de su lanzamiento físico en vinilo de 7″, previsto para este viernes 21 de agosto, justo un año después de la publicación de The Clearing. El vinilo reunirá las tres canciones que la banda ha ido publicando digitalmente durante el verano: «Gospel Oak», la versión de «Hammond Song» (el clásico de las hermanas Roche, con Julia Cumming y Bria Salmena a la voz) y ahora «Hit The Sky».

El cierre de esta pequeña colección coincide con un año especialmente intenso para la banda, que ha pasado buena parte de 2026 de gira presentando The Clearing por festivales de medio mundo, con parada española incluida en el Mad Cool Festival de Madrid el pasado julio.

Sobre Wolf Alice

Wolf Alice, formados en Londres en torno a Ellie Rowsell (voz, guitarra) y Joff Oddie (guitarra) y completados en 2012 por Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería), se han consolidado como una de las bandas de rock alternativo más importantes del Reino Unido de la última década, con discos como Visions of a Life (ganador del Mercury Prize en 2018) y Blue Weekend (2021) como hitos de su trayectoria.

Su cuarto álbum, The Clearing, publicado el 22 de agosto de 2025 a través de RCA y Columbia Records, debutó directamente en el número 1 de la lista de álbumes del Reino Unido, fue nominado al Mercury Prize 2025 y le valió a la banda el Brit Award a Mejor Grupo Británico en la última edición de los premios.

▶ The Clearing: B-Sides — Wolf Alice | 21 de agosto de 2026 | RCA / Columbia Records

¿Con cuál de las tres caras B te quedas: la emotividad de «Gospel Oak», el homenaje a The Roches en «Hammond Song» o el desenfado de «Hit The Sky»?

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