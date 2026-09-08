Working Men’s Club han decidido que su regreso necesitaba un nombre de peso detrás de la mesa de mezclas. La banda liderada por Sydney Minsky-Sargeant ha publicado «Devout», su primer lanzamiento tras fichar por Domino Records y el primer tema nuevo desde su segundo álbum, Fear Fear (2022). En un panorama en el que las bandas guitarreras cada vez recurren más a nombres de la electrónica o el cine para renovar su sonido, el single, de carácter independiente y sin álbum anunciado por el momento, llega coproducido por Atticus Ross, miembro oficial de Nine Inch Nails desde 2016 y ganador de dos premios Óscar a la mejor banda sonora junto a Trent Reznor, por The Social Network (2010) y Soul (2020).

«Devout» mantiene la urgencia y las melodías arrolladoras que ya definían el sonido de Working Men’s Club, pero introduce letras más vulnerables y una capa de electrónica industrial más abstracta y opresiva que en trabajos anteriores. El tema arranca con un fundido de entrada que va ganando intensidad hasta desembocar en una instrumentación cada vez más densa, coronada por la voz distintiva de Minsky-Sargeant, tratada con sintetizadores. Comparado con los sencillos que anticiparon sus dos álbumes anteriores, que solían construirse a partir de crescendos largos y progresivos, «Devout» resulta un tema bastante más compacto y directo, aunque no por ello menos intenso.

«Devout siempre me pareció la canción correcta para volver», explicó Minsky-Sargeant sobre la elección de este tema como carta de presentación de la nueva etapa de la banda. El single llega acompañado de un visualizador dirigido por Innerstrings, mientras que la portada corre a cargo de SJ Hockett, colaborador habitual de Working Men’s Club en el terreno visual desde sus primeros lanzamientos.

Además de la nueva canción, la banda ha confirmado una serie de fechas en directo por Reino Unido para el próximo mes: el 15 de octubre estarán en el SWN Festival de Cardiff, el 16 en Future Days de Birmingham y el 23 en el Mutations Festival de Brighton, antes de cerrar el ciclo de conciertos el 7 de noviembre en el EartH Hall de Londres, dentro del festival Pitchfork. Serán las primeras oportunidades para escuchar «Devout» en directo, y todo apunta a que también servirán para presentar más material nuevo, ya que el propio comunicado de la banda habla de esta canción como la primera muestra de «más música que está por llegar» antes de que acabe el año.

Desde la publicación de Fear Fear, Minsky-Sargeant no ha dejado de moverse: en 2025 debutó en solitario con el álbum Lunga, también a través de Domino, un disco que definió en su momento como un proceso emocionalmente exigente, en el que llegó a estar, en sus propias palabras, al borde de un colapso durante la grabación. Además, colaboró con Daniel Avery y Ghost Culture (proyecto de James Greenwood) en el EP Demise Of Love. «Devout» llega así como el primer movimiento de Working Men’s Club como banda desde hace cuatro años, aunque el propio proyecto ha ido mutando con el tiempo hasta convertirse, en la práctica, en el vehículo casi en solitario de su cantante y compositor.

De Todmorden a Domino: la historia de Working Men’s Club

Working Men’s Club nacieron en Todmorden, West Yorkshire, a finales de la década de 2010, cuando un jovencísimo Sydney Minsky-Sargeant formó la banda junto a Liam Ogburn, Mairead O’Connor y Rob Graham. Su álbum de debut homónimo, publicado en 2020 a través de Heavenly Recordings, se convirtió rápidamente en uno de los discos mejor valorados de aquel año gracias a su fusión de post-punk, dance y electrónica áspera, con canciones como «Valleys» o «White Rooms & People» como estandartes de un sonido tan bailable como incómodo. La formación original, con Liam Ogburn al bajo, Mairead O’Connor a los teclados y Rob Graham a la guitarra, no tardó en desmembrarse, y con el paso de los años Minsky-Sargeant ha terminado siendo la única cara visible y permanente del proyecto, tanto en estudio como, cada vez más, también en directo.

Dos años después llegó Fear Fear, un segundo álbum que profundizó en las texturas más oscuras e industriales del grupo, con «Ploys» y «Circumference» como adelantos, y que confirmó a Working Men’s Club como una de las propuestas más interesantes del norte de Inglaterra, moviéndose entre el legado de Cabaret Voltaire y el pulso más bailable de New Order. El sello con el que firman ahora, Domino Records, tiene en su catálogo a nombres como Arctic Monkeys, Franz Ferdinand o Wet Leg, y sustituye a Heavenly Recordings, la discográfica que había acompañado a la banda desde sus primeros pasos. Con «Devout», coproducida junto a una de las figuras más influyentes de la electrónica y la música para cine de las últimas décadas, la banda parece dispuesta a abrir un capítulo todavía más ambicioso, aunque por ahora no hay ninguna confirmación sobre un tercer álbum.

▶ «Devout» — Working Men’s Club | 8 de septiembre de 2026 | Domino Records

¿Qué te parece este giro más industrial de la mano de Atticus Ross? ¿Y tú, crees que veremos disco nuevo de Working Men’s Club antes de que acabe 2027?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.