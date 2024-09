Wotts: Innovación y nostalgia en su nuevo EP «Good People, Bad People»

La banda canadiense de indie pop Wotts llamó hace unos días nuestra atención con su nuevo sencillo Boy + Girl, el último tema extraído de su recién estrenado EP Good People, Bad People, que de este modo hemos podido descubrir también. Este dúo, compuesto por Jayem y Ricky 100, ha logrado combinar influencias modernas y retro en su música, inspirándose en bandas contemporáneas como Tame Impala y Dayglow. A diferencia de los sencillos anteriores del EP, Laundry y Wilson, que buscaban un sonido épico, Boy + Girl ofrece una experiencia más íntima y minimalista. Jayem, productor, vocalista y multiinstrumentista de la banda, explica que su objetivo era encontrar un sonido cohesivo sin ser predecibles, manteniendo elementos como la batería y los sintetizadores analógicos, pero con un enfoque más dulce en las voces.

La banda no teme arriesgarse y cambiar de estilo, algo que antes les habría preocupado. Ricky 100, bajista y guitarrista, menciona que para ellos lo importante es seguir sus instintos y no preocuparse por las etiquetas. Aunque esto pueda desconcertar a algunos fans, Wotts se mantiene fiel a su filosofía de evolución constante. Jayem asegura que están listos para explorar nuevos sonidos y que, aunque seguirán en el ecosistema pop, no sorprenderá si incorporan influencias nuevas en el próximo año. Ricky resume el futuro de la banda en tres palabras: “Britpop, guitarras, aleatoriedad”.

Wotts ha recorrido un largo camino desde sus inicios en el hip hop hasta su actual sonido influenciado por The Beatles. Han actuado en eventos importantes como RBC Bluesfest, Canadian Music Week y Junofest, y han recibido elogios de medios como CBC Radio, The Luna Collective, EARMILK e Iggy Magazine. Con su EP recién lanzado, la banda promete seguir sorprendiendo a sus seguidores con su constante experimentación y evolución musical, que puedes descubrir al completo aquí: