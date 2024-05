Wunderhorse desata «Midas», un álbum que promete revolucionar el rock indie

La banda de rock indie Wunderhorse ha anunciado su esperado segundo álbum, Midas, que verá la luz el próximo 30 de agosto. Este nuevo trabajo llega tras el éxito de su debut, Cub, publicado en 2022.

Midas fue grabado en el legendario Pachyderm Studio en Minnesota, conocido por ser la cuna de álbumes icónicos como In Utero de Nirvana y Rid Of Me de PJ Harvey. Bajo la producción de Craig Silvey, conocido por su trabajo con The Rolling Stones y The National, el álbum busca capturar una esencia cruda y viva, como si el oyente estuviera frente a los amplificadores en un concierto.

El líder de la banda, Jacob Slater, ha expresado su visión para este álbum: “Queríamos que sonara muy imperfecto, muy en directo, muy crudo; sin adornos. Como si tu cara estuviera justo frente a los amplificadores, como si hubieras sido encerrado dentro del bombo”.

El sencillo que da nombre al álbum y que compartieron recientemente, Midas, escrito en una bañera en París y rescatado en Minnesota, es una muestra del estilo único de Slater, que combina la intensidad del rock con una lírica introspectiva. La canción aborda la sensación de sentirse insignificante ante la figura de un “Midas” empresarial, pero con un tono desafiante y empoderador.

Con una lista de canciones que incluye títulos como Rain, Emily, Silver y Arizona, el álbum promete una gran variedad de emociones y sonidos. Además, la banda ha compartido el tema July, una pista con interesantes guitarras y una potente base de batería que refleja sentimientos como la frustración y el deseo de liberación.

Wunderhorse se prepara para un verano lleno de actuaciones en festivales importantes como Reading & Leeds, Boardmasters y TRNSMT, además de su debut como cabeza de cartel en el Dot to Dot Festival.

Tracklist de Wunderhorse – Midas