Wunderhorse presenta “Rain”, un adelanto de su próximo álbum “Midas”

Wunderhorse ha lanzado su nuevo sencillo Rain, acompañado de un video con imágenes en directo desde el O2 Forum Kentish Town de Londres. Este tema es parte de su próximo segundo álbum Midas, que saldrá el 30 de agosto a través de Communion/Mick Music.

Según su cantante Jacob Slater, Rain trata sobre la sensación de que fuerzas incontrolables moldean nuestro mundo. El álbum fue grabado en Pachyderm Studio en Minnesota con el productor Craig Silvey, conocido por su trabajo con The Rolling Stones, The National y Florence + The Machine. Slater destaca que querían un sonido imperfecto, muy en directo y crudo, como si estuvieras pegado a los amplificadores.

Recordemos que Midas será el segundo trabajo de la banda tras su debut en 2022, Cub.