Y desatan su lado más incisivo con el nuevo single “Duplicate”

El trío británico Y vuelve a la carga con ENTER, su inminente EP, y lo hace compartiendo un adelanto que no pasa precisamente desapercibido. “Duplicate”, su nuevo single, llega como una descarga directa contra los egos desmedidos y las dinámicas de control que, según la propia banda, inspiran la canción. En palabras del grupo, “‘Duplicate’ es una canción sobre los narcisistas. Controladores que quieren crear un mundo lleno de copias de sí mismos… Es una mentalidad de culto. Es una estafa. Una ilusión de fuerza en los números”.

El tema continúa la senda marcada por los anteriores adelantos “Skipper” y “May”, consolidando un EP que promete ser uno de los lanzamientos más afilados de la banda hasta la fecha. ENTER verá la luz el próximo 8 de mayo a través de SO Recordings, y todo apunta a que mostrará a Y en un momento de plena claridad creativa, con un sonido que combina tensión, urgencia y una mirada crítica hacia las estructuras de poder que nos rodean.

Además, el grupo se prepara para una intensa gira de primavera y verano por Reino Unido y Europa, con paradas en Manchester, Bristol, Londres o Southampton, además de festivales como The Great Escape en Brighton o Deer Shed en Yorkshire. Una oportunidad perfecta para comprobar cómo “Duplicate” y el resto del EP funcionan en directo, donde la banda suele desplegar toda su energía sin filtros.

Y, una discografía breve pero cargada de intención y personalidad

Desde sus primeros lanzamientos, Y se ha movido en un territorio donde conviven el post‑punk, la experimentación rítmica y una sensibilidad lírica que rehúye lo obvio. Su discografía, aunque aún breve, ha ido construyendo un universo propio en el que cada trabajo parece un paso más hacia una identidad cada vez más definida. Con singles como “Skipper”, “May” o ahora “Duplicate”, la banda demuestra una capacidad notable para combinar crítica social, intensidad emocional y un sonido que no teme mutar. ENTER se perfila como un nuevo capítulo en esa evolución constante, reafirmando a Y como una de las propuestas más estimulantes de la escena alternativa británica.

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