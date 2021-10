Ya está aquí «Easy On Me», el esperado single de retorno de Adele

Artista

Adele

¿Por qué es noticia?

Adele publica hoy Easy On Me, el single con el que la artista británica regresa a nuestras vidas seis años después para presentar su cuarto trabajo de estudio, que llevará por título 30 y verá la luz el 19 de noviembre en doble vinilo blanco, doble vinilo, CD y digital.

Sobre la canción y el vídeo

El single, que desde su sello definen como «elegante, emotivo y absolutamente espectacular», viene acompañado por un videoclip de su realizador habitual, Xavier Dolan, y que podemos ver a continuación.

«Honestamente, esperaba que esto sucediera. Para mí, no hay nada más fuerte que los artistas que reconectan después de años separados. He cambiado. Adele ha cambiado. Y esta es una oportunidad para celebrar cómo ambos hemos evolucionado y cómo ambos nos hemos mantenido fieles a nuestros temas más queridos. Es todo lo mismo, pero diferente», afirma el director sobre su obra.

Sobre el disco

Producido con Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo y Ludwig Göransson, según la propia artista reconocía hace un par de días en la carta con la que sorprendió a todos sus fans en redes sociales, «este disco ha supuesto tres años de trabajo, en los que he aprendido muchas cosas sobre mí. Me he despojado de muchas capas, pero también he descubierto cosas nuevas, inesperadas. Me atrevería a decir que nunca en mi vida me he sentido más tranquila y plena que ahora (…). A lo que añade (…) Tras el dolor, he reconstruido mi casa y mi corazón con mucho esfuerzo… y este nuevo álbum lo narra (…)».

Consolidada ya como todo un icono de la música popular contemporánea y con más de 60 millones de álbumes vendidos a sus espaldas, Adele es la primera mujer en conseguir 3 singles simultáneos en el Top 10 de Billboard, además de 2 álbumes y 2 singles en el Top 5. La artista británica es también la primera -junto con Beyoncé- en ganar 6 Grammy en una sola noche (del total de 15 que posee). Entre los 156 galardones en su haber, hasta la fecha, se encuentran también 1 Oscar, 1 Globo de Oro, 18 Billboard Award, 9 Brit Awards, 5 AMA, 3 VMA y 3 Ivor Novello.

Adele – Easy On Me

Sobre Adele

Aunque otros artistas británicos comparten un origen similar con Adele (ya sea su paso por la BRIT School o MySpace), son realmente pocos los que poseen el talento necesario para conquistar a todo el mundo con su voz desde el primer momento. Adele trabajó en la suya desde niña, imitando a Etta James en su cuarto en el norte de Londres durante una hora cada noche. Años después, cuando hizo su debut televisivo en 2007 en el programa Later... with Jools Holland, cualquier posible comparación se desvaneció al instante: aquella chica de enormes pendientes tenía algo muy, muy especial. El dolor, la rabia y los remordimientos convergen en su increíble voz de mezzosoprano, protagonista absoluta de su álbum debut de 2008, 19, y de su giro hacia los sonidos del sur de los Estados Unidos en 21 (2011). Ambos discos pulverizaron desde el momento de su aparición todos los récords posibles y la convirtieron en una superestrella. Al poco tiempo, la noticia de que requería una operación en sus cuerdas vocales se volvió noticia de relevancia internacional. Totalmente recuperada de la intervención (no hay más que ver su interpretación de “Rolling in the Deep” en la ceremonia de los Grammy de 2012 para comprobarlo), a Adele le bastó una única palabra para regresar por todo lo alto en 2015. “Hello”, fue todo lo que tuvo que cantar en un intermedio del programa X Factor para conquistar de nuevo al mundo con el primer sencillo de 25, su tercer álbum. Igualando el éxito de sus predecesores, este llegó a ocupar el título de disco más vendido del año hasta tres veces consecutivas.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

