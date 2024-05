Yannis Philippakis Estrena Video para «Walk Through Fire»

El líder de Foals, Yannis Philippakis, ha compartido el video de su nuevo sencillo Walk Through Fire, una pieza que forma parte de su proyecto Yannis & The Yaw. El video es el resultado de una instalación artística realizada en Londres, donde 75 televisores CRT mostraban diferentes temas que inspiraron el EP, así como material de archivo del fallecido Tony Allen. El sencillo es el primer lanzamiento del próximo EP Lagos Paris London (feat. Tony Allen), que se espera para el 30 de agosto. Además, Philippakis y The Yaw han anunciado una serie de conciertos en Europa y Londres en septiembre para apoyar el lanzamiento del EP.

Yannis Philippakis: Alma de Foals y Visionario del Indie Rock

Yannis Philippakis es la voz y guitarra líder de la banda de indie rock Foals, con la que ha lanzado siete álbumes de estudio desde su formación en 2005. Nacido en Grecia y criado en Oxford, Philippakis ha sido una figura clave en la escena musical alternativa, conocido por su energía en el escenario y su enfoque innovador en la música. Además de su trabajo con Foals, ha explorado proyectos en solitario bajo el nombre Yannis & The Yaw, colaborando con el legendario músico nigeriano Tony Allen. Su discografía refleja una evolución constante, desde los ritmos de dance-punk hasta las complejas estructuras de math rock y el rock progresivo, siempre manteniendo un sonido distintivo y emocionante.

Sumérgete en el vibrante legado musical de Yannis Philippakis con la playlist de sus grandes éxitos en Spotify. Desde los inicios con Foals hasta sus proyectos más personales, esta colección es un testimonio de su evolución y genialidad artística. Descubre la playlist aquí y déjate llevar por la energía y creatividad de un verdadero innovador del indie rock.