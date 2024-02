Yard Act estrena «When The Laughter Stops», un adelanto de su segundo álbum con la colaboración de Katy J Pearson

La banda de Leeds Yard Act ha compartido un nuevo sencillo titulado When The Laughter Stops, que cuenta con la participación de la cantautora Katy J Pearson. La canción es el último anticipo de su segundo álbum Where’s My Utopia?, que saldrá a la venta el 1 de marzo a través de Island.

El líder del grupo, James Smith, ha explicado que la letra de la canción refleja el sentimiento central de Where’s My Utopia?, y que muestra cómo el cinismo que surgió de la misma situación que vivió en el tema de 2023 Dream Job ahora da paso a un atisbo de miseria más genuino. “Afortunadamente -alerta de spoiler- he conseguido encontrar una salida de este pozo, por el momento”, ha añadido.

Smith ha contado también que la canción pasó por varios cambios musicales, ya que cada miembro de la banda percibía el bajo de Ryan Needham de forma diferente. “Yo escuchaba la canción en una clave bastante blues y menor, mientras que Sam [Shjipstone, guitarra] escuchaba una melodía muy dulce y mayor”, ha dicho. Finalmente, la canción adquirió un tono más agresivo y siniestro, con influencias de The Cardigans, John Carpenter y Electric Six.

El cantante ha elogiado la colaboración de Pearson, que grabó los coros en los estudios Metropolis de Londres y le dio a la canción “un gran impulso que nunca tendré la voz para”. “Es fantástica”, ha afirmado. Además, ha revelado que pidió a David Thewlis que recitara Macbeth al final de la canción “por razones obvias”.

En el videoclip que acompaña al sencillo, dirigido por James Slater, Yard Act interpreta a un grupo de payasos que han sido encarcelados. El vídeo continúa los acontecimientos del vídeo de Petroleum, que mostraba al personaje de The Visitor siendo arrastrado por un par de sicarios. Slater ha explicado que los vídeos que ha hecho con la banda forman parte de un universo cinematográfico de Yard Act y que está en proceso de convertirlo en una película.