Yungblud arranca 2026 con una versión más oscura de “Zombie” junto a The Smashing Pumpkins

El 2026 musical no podía empezar con un cruce generacional más llamativo: Yungblud ha publicado una nueva versión de Zombie en colaboración con The Smashing Pumpkins, un lanzamiento que marca la primera vez en más de tres décadas de carrera que la banda de Chicago aparece como invitada en el tema de otro artista. La canción, incluida originalmente en el cuarto álbum del británico, Idols, llega ahora con un giro más denso, oscuro y emocional, reforzando los temas de trauma, aislamiento y duelo que ya estaban presentes en la versión inicial.

La colaboración no surgió de la nada. Según contó el propio Yungblud en Loudwire y recoge Billboard, Siamese Dream fue una referencia clave durante la composición de Zombie, y el músico siempre imaginó una versión más heavy que no llegó a materializarse por miedo a acercarse demasiado al sonido de los Pumpkins. Sin embargo, tras contactar directamente con Billy Corgan, el proyecto tomó forma en cuestión de días: Yungblud voló a Chicago para grabar la nueva toma y rodar un videoclip dirigido por Charlie Sarsfield, donde ambos artistas comparten protagonismo.

Medios como NME destacan que Corgan no solo participa vocalmente, sino que también alentó a Yungblud a llevar la canción a un terreno más personal y agresivo, subrayando que el tema había sido “indirectamente inspirado” por la propia banda.

El lanzamiento llega tras un año especialmente intenso para Yungblud: Zombie superó los 100 millones de reproducciones globales, Idols obtuvo nominaciones a los Grammy y el artista logró un Top 10 en la Billboard 200 con su EP One More Time junto a Aerosmith. Además, su single My Only Angel debutó directamente en el número 1 de la lista Hot Hard Rock Songs. Con una gira internacional en marcha y un 2026 que promete más colaboraciones, Yungblud continúa consolidándose como una de las voces más inquietas y versátiles del rock alternativo actual.

Yungblud: una carrera marcada por la reinvención constante

Desde su irrupción a finales de la década de 2010, Yungblud —nombre artístico de Dominic Harrison— se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del rock alternativo contemporáneo. Su debut llegó con 21st Century Liability (2018), un álbum que mezclaba punk, pop y una sensibilidad política directa que conectó con una generación marcada por la ansiedad social. Su segundo trabajo, Weird! (2020), consolidó su popularidad internacional con un sonido más expansivo y emocional, alcanzando el número 1 en las listas británicas. En 2022 publicó Yungblud, un disco homónimo que reforzó su identidad artística y lo situó definitivamente en el mapa global del rock moderno. Con Idols (2024), su cuarto álbum, Yungblud dio un salto hacia un sonido más maduro y cinematográfico, explorando temas de identidad, trauma y resiliencia, y logrando algunas de las cifras de streaming más altas de su carrera.

Más allá de sus discos, Yungblud ha construido una comunidad global gracias a su defensa abierta de la diversidad, la salud mental y la libertad creativa. Su estilo híbrido —que combina elementos de emo, glam, punk y pop alternativo— le ha permitido colaborar con artistas tan variados como Machine Gun Kelly, Halsey, Bring Me The Horizon o Aerosmith, demostrando una versatilidad poco común en la escena actual. Su directo, siempre enérgico y emocional, ha sido clave para su crecimiento, convirtiéndolo en un habitual de festivales internacionales y en un referente para una audiencia joven que encuentra en él una voz generacional. Con la nueva versión de Zombie junto a The Smashing Pumpkins, Yungblud no solo rinde homenaje a una de sus mayores influencias, sino que reafirma su capacidad para tender puentes entre generaciones y estilos, consolidándose como uno de los artistas más impredecibles y estimulantes del rock contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.