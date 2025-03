Yungblud lanza “Hello Heaven Hello”, nueve minutos de pura revolución

El mundo del rock ha sido sacudido por una nueva explosión sonora que lleva el sello inconfundible de Yungblud. Su nuevo single, Hello Heaven Hello, no es solo una canción: es una odisea de nueve minutos y seis segundos que marca el inicio de una nueva era para este enfant terrible del rock británico. Con una mezcla audaz de guitarras estridentes, arreglos orquestales y una narrativa que transita entre lo épico y lo vulnerable, Yungblud —o Dominic Harrison, como lo conocen sus seres queridos— ha regresado para reclamar su trono y redefinir los límites del género. ¿Estáis listos para este viaje salvaje? Porque esto no es un simple regreso: es una declaración de guerra contra lo convencional.

Además, Hello Heaven Hello llega acompañada de un video dirigido por Charlie Sarsfield, conocido por trabajar con artistas como Billie Eilish y Stormzy. La pieza visual es tan ambiciosa como la canción misma: arranca con un Yungblud sin camisa cantando en un campo nevado lleno de rosas negras, montando un caballo oscuro y desplegando alas negras antes de despegar hacia el cielo. Luego, la escena se traslada a un set en blanco y negro donde él y su banda desatan un torbellino de energía, con confeti negro cayendo como una tormenta. El clímax nos lleva a una montaña donde Harrison, apoyado en una cruz negra, entrega un final acústico. Es cine, es rock, es Yungblud en su máxima expresión.

Pero, ¿qué hay detrás de esta épica de nueve minutos? Según el propio artista, Hello Heaven Hello es “un viaje de autorreclamación, un adiós al pasado y a cómo me conocías antes, y un hola al futuro y a dónde voy”. Compuesta hace cuatro años en una habitación de hotel en Nueva York durante la gira de Weird! (2020), esta canción nació de un momento de crisis creativa. “Sentía que me estaba repitiendo, que había caído en mi propio cliché”, confesó Harrison. Sin embargo, lo que surgió de esa introspección es todo menos predecible: tres cambios de tempo, dos solos de guitarra y un estribillo gigantesco que grita “One step into Heaven / But first, you’ll go to hell and back” sobre un muro de sonido que evoca a Queen, The Who y David Bowie.

Este single no solo marca su primer lanzamiento en un año, sino que también sirve como carta de presentación de su próximo álbum, aún sin título ni fecha confirmada, pero que promete ser su obra más ambiciosa hasta la fecha. Inspirado en el Britpop y en gigantes como Oasis, The Verve y My Chemical Romance, Yungblud está decidido a devolverle al rock su grandeza operística. “Me desanimaron a lanzar una canción de nueve minutos como mi primer movimiento tras un año porque en el mundo moderno se ve como un ‘riesgo’”, explicó. “No lo veo así. Para mí, el riesgo es la mayor herramienta de un artista. Sin riesgo, no hay innovación”. Y si algo queda claro tras escuchar Hello Heaven Hello, es que Harrison no tiene miedo de apostarlo todo.

El lanzamiento no pasó desapercibido: se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las pantallas de Times Square, consolidando su impacto global. Además, coincide con la cuenta regresiva para la segunda edición de su festival Bludfest, programado para el 21 de junio en Milton Keynes Bowl, donde compartirá escenario con artistas como Chase Atlantic, Denzel Curry y blackbear. Hello Heaven Hello no es solo un single; es el manifiesto de un artista que se niega a encajar en moldes y que está listo para llevar el rock a nuevas alturas. Así que subir el volumen, porque Yungblud está de vuelta, y esta vez no hay quien lo detenga.

Yungblud: Una carrera forjada en rebeldía y rock

Yungblud, el alter ego de Dominic Richard Harrison, nació en Doncaster, Inglaterra, y desde pequeño tuvo el rock en la sangre, creciendo entre las cuerdas de una tienda de guitarras propiedad de su familia. Su carrera despegó en 2018 con 21st Century Liability, un debut crudo y visceral que mezclaba punk, pop y actitud rebelde, con himnos como I Love You, Will You Marry Me. Este álbum lo posicionó como la voz de una generación desencantada, un título que consolidó con Weird! en 2020, donde exploró sonidos más eclécticos y temas personales como la salud mental y la identidad.

El éxito continuó con su tercer álbum, Yungblud (2022), una obra expansiva que lo llevó a llenar arenas y a colaborar con artistas como Lil Yachty. Canciones como The Funeral y Tissues mostraron su habilidad para fusionar giros pegadizos con emociones desgarradoras. Tras un breve descanso en redes sociales en 2024, regresó transformado, física y artísticamente, para lanzar Hello Heaven Hello en 2025, el primer vistazo a un cuarto álbum que promete ser su magnum opus. Con influencias del Britpop y el rock clásico, este nuevo capítulo refleja su evolución de enfant terrible a visionario, manteniendo su esencia: dar voz a los marginados y desafiar lo establecido.

