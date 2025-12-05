Yungblud y Aerosmith se reinventan con Lainey Wilson en una versión salvaje y country de «Wild Woman»

La inesperada alianza entre Yungblud, Aerosmith y la estrella del country Lainey Wilson ha dado como resultado una nueva versión de Wild Woman, un tema que originalmente formaba parte del EP colaborativo One More Time, publicado en 2025. En esta reinterpretación, la banda liderada por Steven Tyler abandona el tono blues-rock del corte inicial para abrazar un pulso country marcado por la voz poderosa y auténtica de Wilson. Según declaraciones recogidas por NME y Rolling Stone, el propio Yungblud destacó que necesitaban “una vocalista femenina que pudiera llevar el tema con autenticidad” y que Wilson encarnaba a la perfección esa energía.

La colaboración no surge de la nada: Wilson y Tyler ya habían compartido escenario en el Jam for Janie, un evento benéfico organizado por el vocalista de Aerosmith en febrero de 2025. Desde entonces, la química entre ambos artistas se convirtió en el germen de esta nueva versión. El resultado es un tema que mantiene la fuerza rockera del original, pero con un giro narrativo que aporta frescura y conecta con la tradición del country contemporáneo. Además, el lanzamiento llega tras la actuación conjunta de Yungblud y Aerosmith en los MTV VMAs 2025, donde rindieron homenaje a Ozzy Osbourne, consolidando una colaboración intergeneracional que ya ha dejado huella en las listas de éxitos.

Lainey Wilson, que en los últimos años ha sido reconocida como una de las voces más influyentes del country moderno, aporta a Wild Woman un matiz narrativo que la acerca a su propio universo musical, donde la autenticidad y la fuerza femenina son protagonistas. La canción se acompaña de un videoclip en el que los tres artistas aparecen en el estudio, reforzando la idea de que esta unión no es un experimento pasajero, sino una apuesta consciente por derribar fronteras entre géneros.

Aerosmith: los chicos malos de Boston y su legado eterno

Formados en Boston en 1970, Aerosmith se convirtieron rápidamente en una de las bandas más influyentes del hard rock estadounidense. Con Steven Tyler al frente y Joe Perry en la guitarra, alcanzaron el éxito masivo con Toys in the Attic (1975) y Rocks (1976), discos que definieron el sonido de la banda y marcaron una época. A lo largo de su carrera han publicado 15 álbumes de estudio, entre ellos clásicos como Permanent Vacation (1987), Pump (1989) y Get a Grip (1993), que les devolvieron al estrellato tras una etapa complicada en los años 80.

Con más de 67 sencillos y una trayectoria que abarca cinco décadas, Aerosmith han sido apodados “los chicos malos de Boston” y “la mejor banda de rock estadounidense de todos los tiempos”. Su estilo, basado en el blues-rock y el hard rock, ha influido en generaciones enteras y les ha permitido mantenerse vigentes incluso en el siglo XXI, con giras multitudinarias y colaboraciones inesperadas como la que ahora protagonizan junto a Yungblud y Lainey Wilson.

Yungblud: del punk rebelde al rock de estadios

Yungblud, nombre artístico de Dominic Harrison, irrumpió en la escena en 2018 con su debut 21st Century Liability, un álbum cargado de energía punk y letras que conectaban con una generación inconformista. Su segundo trabajo, Weird! (2020), lo catapultó al número uno en las listas británicas y consolidó su estilo híbrido entre el pop alternativo y el rock contestatario. En 2022 lanzó el disco homónimo Yungblud, donde colaboró con artistas como WILLOW, y en 2025 sorprendió con Idols, un ambicioso proyecto dividido en dos partes que incluye el tema Hello Heaven, Hello, considerado por NME como uno de los mejores del año.

Su discografía refleja una evolución constante: de la crudeza inicial a un sonido más expansivo y teatral, con giras internacionales que lo han convertido en uno de los referentes del rock británico contemporáneo. Con más de 28 singles y varios EPs, Yungblud se ha consolidado como un artista que no teme experimentar y que ha sabido transformar su rebeldía juvenil en un discurso artístico sólido y global.

Lainey Wilson: la voz que redefine el country moderno

Lainey Wilson, nacida en Baskin, Louisiana en 1992, comenzó su carrera de manera independiente con pequeños lanzamientos como el EP Country Girls Rule en Myspace y el álbum homónimo Lainey Wilson en 2014. Poco después publicó Tougher (2016), que logró entrar en el Billboard Top Country Albums y llamó la atención de la industria. Su fichaje por BBR Music Group marcó un punto de inflexión: con el EP Redneck Hollywood (2019) y el disco Sayin’ What I’m Thinkin’ (2021), Wilson se consolidó como una de las artistas emergentes más prometedoras del género. Su estilo, que combina raíces tradicionales con un enfoque contemporáneo, le permitió conectar con nuevas audiencias y abrirse camino en un panorama dominado por figuras masculinas.

El reconocimiento internacional llegó con Bell Bottom Country (2022), un álbum que le valió premios como CMA Female Vocalist of the Year y CMA New Artist of the Year. En 2024 lanzó Whirlwind, descrito por medios como Rolling Stone y Pitchfork como un trabajo que expande los límites del country sin perder autenticidad. Con cinco discos de estudio, tres EPs y más de una decena de singles, Lainey Wilson se ha convertido en una de las voces más influyentes del country contemporáneo.

