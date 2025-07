Yves Tumor y NINA unen fuerzas en el hipnótico single «WE DONT COUNT»

Yves Tumor y NINA, vocalista de la banda londinense Bar Italia, han lanzado su primera colaboración, el single WE DONT COUNT, publicado el 29 de julio de 2025 a través de Warp Records. Este tema marca el regreso de Yves Tumor tras su aclamado álbum de 2023, Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds), y se suma a la prolífica racha creativa de NINA, quien este año ya presentó los singles TWINK y Till the devil gets bored, además del EP Discordia con el artista romano Orazio.

WE DONT COUNT fusiona post-punk con bajos pulsantes, guitarras afiladas y melodías vocales envolventes, mostrando una nueva faceta de ambos artistas. El videoclip, filmado en blanco y negro por los propios Yves Tumor y NINA, con edición adicional de Simon Mercer, refuerza la atmósfera cruda y magnética del tema. La canción refleja un diálogo de desencuentros y desorientación, con letras que capturan una tensión emocional única.

Para NINA, este lanzamiento se suma a su reciente incursión en el cine con la banda sonora de su ópera prima, The Richest Man in Babylon. Bar Italia, por su parte, prepara una gira por Europa y Norteamérica en octubre y noviembre de 2025. WE DONT COUNT ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Yves Tumor: un viaje sonoro sin fronteras

Yves Tumor, el enigmático artista estadounidense, ha forjado una carrera que desafía etiquetas, mezclando géneros como el rock psicodélico, R&B, electrónica experimental y post-punk. Nacido como Sean Bowie en Miami, Tumor creció en Tennessee antes de establecerse en Los Ángeles, donde su música comenzó a tomar forma. Su debut, When Man Fails You (2015), presentado bajo el sello PAN, mostró un enfoque abstracto con texturas ambientales y beats distorsionados, ganándose el reconocimiento en la escena underground. En 2016, Serpent Music profundizó en su estilo introspectivo, con una narrativa emocional que lo distinguió como un innovador. Su salto al mainstream llegó con Safe in the Hands of Love (2018), un álbum que combinó pop experimental con letras crudas, atrayendo elogios de críticos por su audacia y versatilidad.

La discografía de Yves Tumor continuó evolucionando con Heaven to a Tortured Mind (2020), un trabajo que abrazó influencias del glam rock y el soul, consolidándolo como un ícono de la vanguardia musical. Este álbum, nominado a varios premios, destacó por temas como Gospel for a New Century. En 2023, Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) llevó su experimentación a nuevos niveles, con colaboraciones como WE DONT COUNT junto a NINA de Bar Italia en 2025, mostrando su habilidad para fusionar estilos y colaborar con talentos emergentes. Actualmente firmado con Warp Records, Tumor sigue siendo un referente de la música que desafía convenciones, con una gira programada para 2026.

