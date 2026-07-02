Hay canciones que no necesitan artificios: solo alguien mirando directamente al oyente y hablándole de lo que de verdad importa. Eso es «Sweetheart», el nuevo single del británico Zachary Mason, un tema de rock con acento ochentero que convierte la idea del amor —y de la persona amada— en el centro absoluto de la canción.

Grabado en casa, terminado con nombres de peso

«Sweetheart» nació en octubre de 2025 en el estudio casero de Mason, pero no se quedó ahí. El artista sumó al proyecto a dos músicos con currículums de peso: el batería Nate Barnes, miembro de la aclamada banda de rock Rose Hill Drive, y el bajista John Thomasson, que actualmente toca con Little Big Town y ha participado en varios discos de platino y en canciones ganadoras de Grammy y Emmy. La mezcla y masterización corrió a cargo de Derrick Lin, ingeniero afincado en Hong Kong.

El propio Zachary Mason lo resume así al presentar el tema: «Empieza con una melodía más suave y luego se resuelve en un sonido más duro, con mucho empuje. La canción habla de la maravilla del amor y del poder de las relaciones».

«Sweetheart» es el undécimo single de Mason y su decimoctava canción publicada, un ritmo de trabajo que encaja con su forma de entender la música: desde la primavera de 2021, cuando recibió de un familiar un pequeño equipo de grabación, ha llegado a componer entre 200 y 250 demos en distintos géneros, usando guitarras acústicas, eléctricas y teclados.

Un recorrido que empieza a dejar huella

El nombre de Zachary Mason ya ha sonado en medios como Rolling Stone en Español, SPIN Magazine, que le dedicó una entrevista en 2025, The Big Takeover o TJPL News, por lo que tampoco es precisamente un recién llegado, aunque posiblemente te lo estemos descubriendo aquí en CrazyMinds.

Su single «I’ll Get Through» llegó a los puestos 41 y 93 de las listas de radio indie en 2024, y parte de su catálogo ha sido seleccionado por compañías de sincronización como YTINIFNI Pictures y la brasileña Relva Music. Sus referencias declaradas —Neil Young, Bob Dylan, Leonard Cohen y The Beatles— se dejan sentir en un artista que, bajo su nombre real, Daniel Macintyre, también publica textos literarios en Scribbles y Medium.

▶ «Sweetheart» — Zachary Mason | 30 de enero de 2026 | Independiente

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